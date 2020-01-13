Счётная палата признала неверными данные о состоянии дорог

Руководство регионов России предоставляло некорректные данные о снижении аварийно-опасных участков на дорогах, выяснилось в ходе проверки Счётной палаты. Об этом говорится в промежуточном отчете аудиторов по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", копия документов есть в распоряжении РБК.

Так, за 2018 год участки концентрации дорожно-транспортных происшествий в Ярославской агломерации, по официальным данным, отсутствуют. Но по данным ГИБДД, которые приводят аудиторы, там зафиксировано 40 участков (прирост к базовому значению региона 2016 года в восьми таких местах — на 500 процентов). В Улан-Удэнской агломерации выявлено увеличение аварийно-опасных участков на 194 процентов, в то время как власти региона отчитывались правительству о снижении на 76 процентов; в Кировской агломерации снижение составило 24,3 процентов, а не 64,9 процентов, как сообщали власти региона.

В ряде регионов аудиторы отметили рост мест концентрации ДТП, выделив Приморский край (56 точек в 2017 году и 76 — в 2018 году), Волгоградскую область (рост с 40 точек до 57) и Омскую область (с 89 мест концентрации ДТП до 128).

Аудиторы подчеркивают, что в ряде субъектов при планировании ремонтных работ на автомобильных дорогах не все контракты предусматривали мероприятия, непосредственно связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, сохранением жизни и здоровья населения, что создает предпосылки к возникновению новых мест концентрации ДТП. По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 и в 2018 годах связаны с такими нарушениями.

Счеёная палата также выяснила, что региональные власти выделяют недостаточно средств на национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Анализ финансового обеспечения мероприятий региональных проектов республик Удмуртия и Бурятия, Ярославской и Кировской областей на период 2019–2024 годов показал, что оно является недостаточным и может повлечь за собой риски невыполнения мероприятиями региональных проектов, а также ставит под угрозу реализацию национального проекта. В связи с этим аудиторы планируют направить обращение в Генеральную прокуратуру.