Наследная аристократия. Эфир в 18:05

Необходимость транзита власти в 2024 году ставит правящую элиту перед сложной задачей: как сохранить власть и собственность, не меняя конституционных основ государства? Как обеспечить преемственность олигархических кланов? Возможен ли в России институт наследной аристократии?

Гости программы: Денис Волков, социолог, заместитель директора Левада-центра, и Андрей Колесников, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги. Эфир в 18:05.