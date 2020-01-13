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Русскоязычные хакеры атаковали африканские банки

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Русскоязычная хакерская группировка Silence атаковала африканские банки, пишет РБК со ссылкой на данные "Лаборатории Касперского". В компании заявляют, что хакеры могли получить доступ к большому объему конфиденциальных данных, которые могут использовать в дальнейшем.

Атаки на банки в Африке начались в конце прошлого года и усилились в январе. В "Лаборатории Касперского" заявляют, что сотрудники компании ежедневно блокируют сотни, а иногда тысячи попыток хакерских атак. С чем связана такая активность, неизвестно.

Антивирусные эксперт "Лаборатории Касперского" отметил, что ранее группировка Silence действовала в Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки. Однако сейчас хакеры практически полностью переключились на Африку.

За последние годы Россия сильно активизировала свои действия в Африке. По данным СМИ, сразу в нескольких странах действует "частная военная компания Вагнера". А российская "фабрика троллей" выстраивает в регионе сети влияния, чтобы влиять на выборы, в том числе в Мозамбике, Камеруне, Судане и Ливии.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
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