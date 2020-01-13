Жителя Омска уведомили о возбуждении дела после его смерти

В Омске следователь составил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя Дмитрия Федорова через три дня после его смерти. В документе указано, что погибшего уведомили об этом решении, сообщает издание Om1.ru.
Тело Федорова нашли на железнодорожных путях 26 декабря. Перед смертью он заявлял, что ему подбросили наркотики. Следствие вменяет погибшему сбыт наркотических веществ в крупных размерах. Речь идет о 15 пакетиках общим объемом 13 граммов.
- 15 декабря прошлого года Дмитрий Федоров был задержан. Ему вменили распространение наркотиков в крупном размере. 18 декабря Федоров, отпущенный под подписку о невыезде, записал видеообращение, в котором заявил, что запрещенные вещества ему подбросили, а 26 декабря его обнаружили мёртвым на железнодорожных путях. Девушка погибшего, Людмила Троицкая, заявила, что ее жениха убили, а тело специально подбросили железную дорогу.
- 27 декабря в Омске прошел митинг, на котором участники потребовали справедливого расследования смерти Федорова, которая произошла после заявления о подброшенных сотрудниками Росгвардии наркотиках.
- На межведомственном брифинге 28 декабря представители силовых и надзорных ведомств заявили, что рассматривают две основных версии случившегося: смерть по неосторожности при переходе железной дороги в неположенном месте или же самоубийство. Вторая версия, как подчеркнули правоохранители, является приоритетной.
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