Жителя Омска уведомили о возбуждении дела после его смерти

В Омске следователь составил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя Дмитрия Федорова через три дня после его смерти. В документе указано, что погибшего уведомили об этом решении, сообщает издание Om1.ru.

Тело Федорова нашли на железнодорожных путях 26 декабря. Перед смертью он заявлял, что ему подбросили наркотики. Следствие вменяет погибшему сбыт наркотических веществ в крупных размерах. Речь идет о 15 пакетиках общим объемом 13 граммов.