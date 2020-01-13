Суд признал Путина, Медведева, Пескова и Сечина социальной группой

Суд в Татарстане признал президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьера Дмитрия Медведева и главу "Роснефти" Игоря Сечина социальной группой. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Суд рассматривал дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении местного жителя Радислава Федорова. Его признали виновным по этой статье из-за публикации двух видеороликов в соцсети "ВКонтакте" и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Одно из видео называлось "Димон, ты кто такой". Согласно заключению экспертов, "анализ данного видеоролика выявил высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — представителей власти Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина", — цитирует решение суда Чиков.

Федоров обжаловал решение суда. Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу 15 января.

11 января в Набережных Челнах арестовали автора веб-сериала "Судья Грэмм" Карима Ямадаева. Он выложил видео, где он в роли судьи выносит смертные приговоры людям с табличками "Песков", "Сечин" и "Путин". Его обвинили в призывах к терроризму в интернете.

Ранее Ямадаев был арестован на 28 суток за инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета.