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СБУ расследует крушение "Боинга" в Иране как "умышленное убийство"

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Служба безопасности Украины расследует крушение пассажирского самолёта в Иране по трём статьям, в том числе об "умышленном убийстве". Ещё две статьи это – "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", а также "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

"Боинг-737" Международных авиалиний Украины потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту. Власти Ирана признали, что лайнер по ошибке был сбит системой ПВО – катастрофа произошла в тот день, когда Иран наносил ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

По данным агентства Bloomberg, крушение украинского самолёта стало следствием технических недостатков ПВО и ошибок иранских военных. Подробнее об этом читайте здесь:

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