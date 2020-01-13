В Абхазии назначен и.о.президента. Хаджимба ушёл окончательно

Парламент самопровозглашённой Абхазии в понедельник принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, который накануне сложил полномочия после массовых акций протеста и визита в Сухуми высокопоставленных российских представителей.

Обязанности президента будет исполнять премьер-министр Валерий Бганба. 22 марта должны пройти новые выборы президента. Хаджимба участвовать в них не будет - об этом стало известно в понедельник.

Новые выборы назначил накануне Центризбирком самопровозглашённой республики после того, как Верховный суд отменил итоги прошедших в сентябре выборов, аннулировав победу Хаджимбы. Всё это произошло после того, как 9 января сторонники оппозиции захватили здание администрации президента, а парламент призвал его уйти в отставку.

Хаджимба согласился с требованиями оппозиции 12 января. Этому предшествовали переговоры при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Как сообщил корреспондент "Эха Кавказа", вечером в воскресенье в посольстве России встретились лидер оппозиции Аслан Бжания и прибывшим в Сухуми помощником президента России Владиславом Сурковым. С Хаджимбой Сурков, который курирует самопровозглашённые республики в странах бывшего СССР, не встречался.