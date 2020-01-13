В Абхазии назначен и.о.президента. Хаджимба ушёл окончательно

Парламент самопровозглашённой Абхазии в понедельник принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, который накануне сложил полномочия после массовых акций протеста и визита в Сухуми высокопоставленных российских представителей.
Обязанности президента будет исполнять премьер-министр Валерий Бганба. 22 марта должны пройти новые выборы президента. Хаджимба участвовать в них не будет - об этом стало известно в понедельник.
Новые выборы назначил накануне Центризбирком самопровозглашённой республики после того, как Верховный суд отменил итоги прошедших в сентябре выборов, аннулировав победу Хаджимбы. Всё это произошло после того, как 9 января сторонники оппозиции захватили здание администрации президента, а парламент призвал его уйти в отставку.
Хаджимба согласился с требованиями оппозиции 12 января. Этому предшествовали переговоры при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Как сообщил корреспондент "Эха Кавказа", вечером в воскресенье в посольстве России встретились лидер оппозиции Аслан Бжания и прибывшим в Сухуми помощником президента России Владиславом Сурковым. С Хаджимбой Сурков, который курирует самопровозглашённые республики в странах бывшего СССР, не встречался.
- Абхазия объявила о независимости в 1994 году после окончания вооруженного конфликта с Грузией.
- В 2008–2009 годах, после российско-грузинского военного конфликта, независимость Абхазии признали Россия и ещё несколько государств мира. Большинство членов ООН считает Абхазию частью территории Грузии. В Тбилиси выборы в республике не признают, а саму Абхазию считают оккупированной Россией территорией.
- Большая часть жителей Абхазии имеют российские паспорта. Россия в той или иной степени оказывает влияние на все основные политические силы республики.
- Внутриполитическая борьба в Абхазии нередко сопровождается уличными волнениями. Так, Хаджимба пришёл к власти в 2014 году также в результате волнений в республике. Он выдвигался в президенты ещё в 2004 году, выборы тогда тоже сопровождались народными волнениями. Он был вынужден признать победу Сергея Багапша.
- Оппозиция не признала победу Хаджимбы на выборах президента в сентябре прошлого года.
- Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков утверждает, что Сурков "удовлетворён тем, как разрешился политический кризис в братской стране".
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