Переговоры в Москве о перемирии в Ливии проходят "позитивно"

Переговоры в Москве между враждующими в Ливии сторонами конфликта, поддержанные официальными представителями Турции и России, проходят "позитивно", заявил Реджеп Эрдоган в понедельник. Он подчеркнул, что Анкара старается содействовать устойчивости нынешнего перемирия, которое было установлено в ночь на 12 января.

Как сообщает Reuters, лидеры противоборствующих в Ливии сторон встретились в понедельник в Москве. Турция и Россия призывают противников подписать соглашение о перемирии, которое завершило бы 9-месячное вооружённое противоборство и открыло бы дорогу к урегулированию конфликта.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в Анкаре, где провёл в понедельник переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Эрдоган заявил, что примет участие в берлинском саммите, где будет обсуждаться ситуация в Ливии. В предстоящее воскресенье в столице Германии встретятся Путин, Эрдоган и Конте.