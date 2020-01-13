Переговоры по Ливии в Москве. Кто есть кто и при чём тут Пригожин

В Москве в понедельник проходят переговоры между двумя сторонами конфликта в Ливии. В них участвуют также представители России и Турции. В российскую столицу прибыли лидеры противоборствующих ливийских сил - Фаиз Сарадж и Халифа Хафтар.

Перемирие

Базирующееся в Триполи Правительство национального согласия Ливии под руководством Фаиза Сараджа ранее объявило о прекращении боевых действий на западе страны. Перемирие началось 12 января в 00:00 по местному времени (01:00 мск).

При этом Сарадж отметил, что ПНС оставляет за собой право ответить на нападение или агрессию другой стороны. Ранее, в ночь на 12 января, о прекращении огня объявила Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая генералом Халифой Хафтаром. Таким образом, стороны конфликта приняли предложение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые 8 января по итогам переговоров в Стамбуле предложили прекратить огонь в Ливии.

В Москве Сарадж и Хафтар встретятся, чтобы обсудить соглашение о перемирии. Пока неясно, будут ли подписаны какие-то документы.

Падение режима Каддафи

В 2011 году в Ливии был свергнут диктатор Муаммар Каддафи. Он правил страной более 40 лет. Его второй сын Саиф аль-Ислам возглавил силы сопротивления переходному национальному совету Ливии, но был вскоре схвачен при попытке сбежать в Нигер и помещен под стражу. В июле 2015 года он был проговорен к смертной казни, которая так и не была приведена в исполнение.

После падения режима Каддафи в стране так и не удалось сформировать единый орган управления. С 2011 по 2014 год периодически происходили столкновения как между новой властью и сторонниками Каддафи, так и между участвовавшими в свержении ливийского лидера различными группировками. В мае 2014 году конфликт перерос в новую гражданскую войну. Власть сосредоточилась в руках нескольких политических и военных группировок. Сейчас запад страны и столицу Триполи контролирует правительство национального единства. Оно было образовано в 2015 году во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар. Восток и часть юга находятся под контролем палаты представителей Ливии. Она была избрана в 2014 году и известна как "правительство в Тобруке". Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром (сам себя он называем фельдмаршалом). Ему, в свою очередь, помогают ОАЭ и Египет. Кроме того, некоторые районы контролируют исламистские группировки, отряды ополчения, сражающиеся с местными ячейками запрещённого в России "Исламского государства", и национальные меньшинства из числа берберских племен.

Наступление войск Хафтара

Очередное обострение ситуации в Ливии произошло в апреле 2019 года, когда в наступление перешли войска Хафтара. Наступление стало во многом неожиданным, поскольку к тому моменту Сарадж и Хафтар провели переговоры и согласились начать объединение политических структур запада и востока, чтобы до конца 2019 года провести президентские выборы. Военачальник был близок к заключению с Сараджем сделки, дававшей ему должность министра обороны и главнокомандующего. Однако кресло министра, как оказалось, не соответствует амбициям Хафтара, замечает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.

В конце декабря ПНС попросило Турцию о военной поддержке. 5 января Эрдоган сообщил об отправке в Ливию военных для координации действий правительственных сил. Хафтар в ответ на это обвинил турецкого президента в попытке возродить в стране "османское наследие" и объявил о всеобщей мобилизации для "изгнания иностранных сил".

Участие Пригожина

Последние несколько лет активное участие в событиях в Ливии принимает российский бизнесмен Евгений Пригожин и связанные с ним структуры. Близость бизнесмена к президенту Владимиру Путину позволяет предположить, что Пригожин действует в Ливии по указанию российского руководства. Политтехнологи, работающие на бизнесмена, посещали страну как минимум с 2017 года. В разное время в стране находились от нескольких сотен до нескольких тысяч бойцов из так называемой ЧВК Вагнера, о чём упоминал даже президент Турции. А в конце 2018 года сам предприниматель присутствовал на переговорах между министром обороны Сергеем Шойгу и Халифой Хафтаром.

Весной 2019 года правоохранительные органы Ливии задержали политтехнолога Пригожина Максима Шугалея и его переводчика Самера Хасана Али Суэйфана. Их арестовали по обвинению в попытке повлиять на выборы в Ливии. С тех пор они содержатся под стражей в тюрьме неподалеку от Триполи.

Близкие к Пригожину аналитики готовили доклады для министерства обороны России. "Все политические группы Ливии заявляют о неготовности Хафтара договариваться и просят Россию о посредничестве и гарантиях в договоренностях с ним. Однако взаимодействие российской стороны с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром также осложняется в последнее время. Хафтар не намерен отказываться от гражданства США. Для решения своих задач он активно пользуется военной и финансовой помощью Франции (защищает ее нефтяные интересы) и ОАЭ (отдал порт Бенгази и подряды на восстановление города). Российские специалисты ограничены в работе, при этом Хафтар использует помощь РФ как инструмент повышения своей значимости и торга. Есть серьезные основания полагать, что в случае своей военно-политической победы Хафтар не будет лояльным к интересам России. Для нивелирования рисков предлагается усилить позиции западной части Ливии, объединив все силы под Сейфом Каддафи или другой фигурой", – говорилось в документах аналитиков (копия есть в распоряжении РС).

Вне зависимости от исхода переговоров в Москве, на 19 января намечена международная конференция по урегулированию в Ливии, в которой также обещали принять участие оба лидера. Ожидается и участие Эрдогана. О том, посетит ли её Владимир Путин, пока не сообщалось.