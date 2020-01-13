Ещё одного активиста задержали из-за видео суда над Путиным

В Набережных Челнах полицейские задержали активиста Ильмира Шакурова по делу о публикации постановочного видео с судом над президентом России Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Дома у Шакурова провели обыск, изъяли всю технику, после чего его отвезли на допрос в Следственный комитет.

Основанием для обыска стали уголовные дела о публичных призывах к терроризму и об оскорблении представителя власти. В постановлении говорится, что Шакуров, вероятно, причастен к "совершению преступлений", а у него дома "могут находиться средства совершения преступления".

Ранее в Набережных Челнах по этим же делам арестовали автора веб-сериала "Судья Грэмм" Карима Ямадаева. Ямадаев выложил видео, где он в роли судьи выносит смертный приговор людям с табличками "Песков", "Сечин" и "Путин", а затем за кадром приводит приговор в исполнение.