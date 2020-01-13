Сенатор Кори Букер вышел из избирательной кампании демократов

В США сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, участвовавший в борьбе за выдвижение в президенты от Демократической партии, заявил в понедельник, что выходит из предвыборной гонки.

Недавно сенатор Букер, афроамериканец, посетовал на то, что среди претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии всё меньше заметно этническое и расовое разнообразие. После отказа Букера от участия в предвыборной борьбе среди демократов, претендующих на номинацию кандидатом в президенты, остаётся совсем немного представителей небелых групп населения, отмечает пишет "Голос Америки".

Американская медийная компания NPR характеризует Букера, как подававшего большие надежды и владеющего высокими способностями к эффективному общению с партнёрами и оппонентами. Тем не менее, ему не удалось разжечь симпатии среди избирателей. Электорат демократов хотел видеть кандидата, который смог бы "свалить" Трампа, отмечается в публикации NPR. Но Букер не смог собрать средства, необходимые для продолжения кампании.

Во вторник состоятся очередные дебаты между демократическими претендентами. В них примут участие бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от Миннесоты Эми Клобушер, сенатор от Вермонта Берни Сандерс и трое других. Среди них нет явного лидера.

В первых дебатах демократов летом 2019 года участвовали 24 претендента.