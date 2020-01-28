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Лицом к событию. Зеленский злит

Лицом к событию. Зеленский злит
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От Пескова до Нарышкина, от Пушкова до Поклонской - кто только не набросился с проклятиями на Владимира Зеленского за то, что выступая  в Польше он возложил часть ответственности за развязывание Второй мировой на Советский Союз. Почему это стало для них такой сенсацией? В эфире историк Никита Петров (Москва), историк Анатолий Подольский (Киев), журналист Вацлав Радзивинович (Варшава).

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