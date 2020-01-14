Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар в ночь на 14 января покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с представителями международно признанного Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на ливийский источник и арабские СМИ. Подконтрольные Хафтару войска уже объявили, что "готовы и полны решимости сражаться до победы".

Накануне в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, где продолжается гражданская война. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск. Однако Хафтар отказался подписывать это соглашение и "взял время до утра вторника".

Базирующееся в Триполи Правительство национального согласия Ливии под руководством Фаиза Сараджа ранее объявило о прекращении боевых действий на западе страны. Перемирие началось 12 января. В тот же день о прекращении огня объявила Ливийская национальная армия , возглавляемая генералом Хафтаром. Таким образом, стороны конфликта приняли предложение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые 8 января по итогам переговоров в Стамбуле предложили прекратить огонь в Ливии. В Москве Сарадж и Хафтар должны были обсудить соглашение о перемирии.

В 2011 году в Ливии был свергнут диктатор Муаммар Каддафи. Он правил страной более 40 лет. После падения режима Каддафи в стране началась борьба за власть между различными группировками. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор.

Сейчас запад страны и столицу Триполи контролирует правительство национального единства. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар.

В 2019 году Хафтар объявил о начале осады Триполи. СМИ неоднократно сообщали о том, что ливийский генерал пользуется поддержкой России. Российские власти официально этого не подтверждают. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, на стороне Хафтара воюют более двух тысяч наёмников российской "частной военной компании Вагнера", которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.