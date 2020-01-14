РБК: в 2019 году банки отклонили более 60% заявок россиян на кредиты

В 2019 году более 60 процентов россиян, желающих взять кредит в банке получили отказ. Доля одобренных российскими банками кредитных заявок упала до минимума за два года и составила 37 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Наибольшее число отказов, по данным НБКИ, отмечалось перед новогодними праздниками. В декабре были одобрены менее трети заявок на кредиты.Это минимальное значение с 2017 года.
Как отмечает издание, число отказов выросло из-за низкого роста реальных доходов населения и политики Центробанка, который последнее время неоднократно предупреждал о чрезмерной кредитной нагрузке на россиян.
- В России в течение четырёх лет снижались реально располагаемые доходы населения, и люди, чтобы поддерживать уровень жизни, стали больше брать кредиты в банках. По последним данным, опубликованным Росстатом в декабре, рост реальных доходов россиян за первые девять месяцев 2019 года составил 0,8 процента.
- В 2019 году половина российских заёмщиков направляли на платежи по кредитам более 50 процентов своего ежемесячного дохода. Ранее министр экономики России Максим Орешкин отмечал, что рост потребительского кредитования становится социальной проблемой и может привести к массовым неплатежам в 2021 году. По данным Центрального банка, почти 40 миллионов жителей России имеют хотя бы один кредит – это 54 процента работающего населения страны. Общий долг населения по кредитам к октябрю превысил 17 триллионов рублей
- Всемирный банк в июне назвал закредитованность населения одной из главных угроз российской экономике.
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