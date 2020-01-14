РБК: в 2019 году банки отклонили более 60% заявок россиян на кредиты

В 2019 году более 60 процентов россиян, желающих взять кредит в банке получили отказ. Доля одобренных российскими банками кредитных заявок упала до минимума за два года и составила 37 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее число отказов, по данным НБКИ, отмечалось перед новогодними праздниками. В декабре были одобрены менее трети заявок на кредиты.Это минимальное значение с 2017 года.

Как отмечает издание, число отказов выросло из-за низкого роста реальных доходов населения и политики Центробанка, который последнее время неоднократно предупреждал о чрезмерной кредитной нагрузке на россиян.