Орфография и Победа. Зачем писать "ветеран" с большой буквы

В новогоднем поздравлении президент Путин подчеркнул, что 2020 год – это год 75-летия Победы. И вот, не успели еще в городах и весях убрать елочные украшения, как некий юноша на встрече в Твери с министром просвещения Ольгой Васильевой предложил нововведение. По мысли старшеклассника, на законодательном уровне стоит закрепить написание слова "ветеран" с прописной буквы. Разумеется, имелся в виду не любой ветеран, а лишь участник Великой Отечественной войны.

Министр инициативу одобрила: “Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово "ветеран" надо писать с большой буквы”.

В социальных сетях уже предлагают на чествовании с помощью одной большой буквы не останавливаться, а выделять капслоком все слово – ВЕТЕРАН.

Еще лучше – обязать писать его разноцветными буквами, а для всяких противных слов вроде США и НАТО изобрести мельчайший шрифт. Некоторые задают вопрос, не лучше ли и слово "Пенсия" писать с большой буквы? И "Скрепы", чтобы не путать со скрепками?

Главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин считает, что писать слово "ветеран" с большой буквы нелепо:

– По одной простой причине – это не собственное имя. С большой буквы пишется либо любое слово в начале предложения, либо когда это собственное имя (имена людей, лошадей, собак, названия городов и так далее). Это основное правило относительно слов, которые пишутся с большой буквы. Слово "ветеран" не является уникальным, не является индивидуальным. Ветераны – это целый социальный разряд людей.

– Поэтому логично, что стали писать слово "Победа" с большой буквы, ведь имеется в виду одна конкретная победа, а не любая?

– Да. Там соблюден принцип уникальности. И есть некоторая тонкость. С большой буквы пишутся звания – Герой Советского Союза. Слово "Герой" с большой буквы должно быть, особенно в официальных текстах. Но это не тот случай, как с ветеранами. Ветеран – это не звание. Это слой людей, каждый из них ветеран. Никакой уникальности там нет. Так что эта идея какая-то странная. В любом случае, если это приобретет статус официального указа, приказа, постановления, то неплохо бы перед этим все-таки посоветоваться с лингвистами. Чиновникам я бы посоветовал проконсультироваться с людьми, которые этим занимаются специально, в частности, с Орфографической группой нашего института.



По мнению антрополога, руководителя исследовательской группы “Мониторинг актуального фольклора” РАНХиГС Александры Архиповой, есть несколько причин, почему новая норма написания слова "ветеран" понравится далеко не всем:

– В принципе, любое изменение орфографической нормы воспринимается почти всегда в штыки. Дело в том, что мы учим такие нормы с детства. Мы воспринимаем их как то, что надо соблюдать, а несоблюдение их указывает на то, что человек малограмотный. Соответственно, любое изменение орфографической нормы, а тем более такое, вызывает страшное возмущение. Еще одно, чисто лингвистическое, наблюдение. Как правило, люди, которые не имеют за плечами большого опыта чтения книг и написания большого количества текстов, часто стремятся эмоционально усилить то, что они пишут. Например, подчеркивая сказанное не каким-нибудь изысканным оборотом, а написанием существительных с больших букв. Мы очень часто это замечаем в каких-нибудь дневниках или мемуарах людей, которые мало привыкли к письменному тексту.

– Вы имеете в виду только современную практику? Или и прежде такое было?

– Да, это было на протяжении всего 20-го века. Это довольно частотное явление. Когда человек хочет выделить что-то в предложении, но он не владеет иными эмоциональными средствами выделения, он даже может написать "Ты" с большой буквы. По аналогии с уважительным “Вы”. Но кроме всего прочего, такой способ эмоционального выделения можно заметить, например, в работах моих студентов, которые очень любят писать названия групп с больших букв – Солдаты, Русские, Американцы. Эта тенденция существует. Это некоторое дополнительное привлечение внимания к тому, что человек считает центральным в своем высказывании. Возможно, эта чисто лингвистическая тенденция разовьется в новое правило, а, возможно, и нет. В конце концов, в немецком языке все существительные пишутся с большой буквы, и никто не страдает.

Чем больше мы создаем формальные символические границы, тем больше мы понимаем, что за этим есть некая пустота



Однако есть и социальная сторона этого явления. Сейчас мы наблюдаем передел символических границ. Постоянно создаются новые символические границы, которые должны указывать на сакральный характер памяти о войне, и, тем более, надо формировать поведение современников по отношению к тем, кто воевал. Соответственно, такая новая орфографическая норма – это способ фреймировать поведение людей новым образом. Поведение школьников, прежде всего. Однако, чем больше мы создаем формальные символические границы, тем больше мы понимаем, что за этим есть некая пустота. Потому что неофициальная память о войне исчезает, семейная память о войне забывается, управлять ею в повседневной жизни трудно. И государство как бы отливает новые правила практики памяти в орфографии. Не в граните, но в орфографии. И получается на выходе, что "Ветеран Великой Отечественной войны" (все с больших букв) – это как воинское звание или как Герой Советского Союза, как почетное звание.

– Действительно, этот юноша из города Твери как раз и сослался на звание Героя Советского Союза. Он именно так и сказал, что слово "Ветеран" писать так же, как Герой в этом звании. В его представлении это тождественные понятия, то есть всякий ветеран для него – герой.

– Конечно, потому что современный школьник ветеранов видит мало. Сколько их осталось? И его приучили говорить о ветеранах исключительно как о героях. Так и возникает новая символическая граница.

– Мы не знаем, сам этот старшеклассник додумался предложить такую вещь или ему старшие подсказали, но ясно, что со временем эти новые символические границы укоренятся, и у написания слова "Ветеран" с большой буквы будет немало сторонников. Но пока, судя по обсуждению в интернете, недовольных куда больше. Почему?

– Люди хорошо чувствуют на эмоциональном уровне разницу между формальным созданием сакральной памяти и ее содержательным наполнением. Есть разница между бессмысленными, полупринудительными ритуалами типа вождения школьников к стеле Победы, где они стоят и во время линейки тайно тупят в телефоны, и каким-нибудь ужином с дедушкой. Это разные вещи. Сейчас очень много усилий по формализации памяти. И эти усилия направлены именно на молодое поколение. Учителя бесконечно говорят мне в интервью, что школьники ничего не помнят, ничего не хотят знать, ничего не желают знать. Пусть они хотя бы так знают! Если они не могут знать эмоционально, потому что они эмоционально безнадежно далеки, пусть они будут хотя бы формально к этому приучаться.

– К чему этот способ может привести? Что произойдет в сознании людей младших поколений? Известно, что очень многие государственные инициативы такого рода находят большой отклик. В частности, акция "Георгиевская ленточка" начиналась снизу, но потом ее подхватило государство, и многие с удовольствием носят.

– Как и "Бессмертный полк".

– Да. И многие с удовольствием выходят на улицу с портретами во время "Бессмертного полка", носят эти георгиевские ленточки. Может быть, и чествование с помощью большой буквы тоже с энтузиазмом будет со временем воспринято?

– Тут надо понять, мы чувствуем за словом "Ветеран" (с большой буквы) семантическую пустоту, то есть пустоту значения, или не чувствуем? Если мы не чувствуем семантическую пустоту, то если мы хотим сказать, что мой дедушка был ветераном Великой Отечественной войны, и нам важно подчеркнуть, что он ветеран, то этот человек, возможно, уже и писал слово "Ветеран" с большой буквы. Тем самым, он придает слову "ветеран" дополнительный статус. Это не просто какой-то ветеран, это не ветеран Афганской войны, это ветеран самой важной, самой сакральной для нас войны. Если же мы эту пустоту чувствуем и воспринимаем это как манипуляцию, как стремление привлечь наше внимание к формальной памяти без сохранения содержания, это вызывает страшное раздражение.

– Видимо, именно это чувствуют те, кто начал какие-то пародийные тексты размещать на эту тему. Это была реакция на казенную фальшь?

Это очередная борьба между неофициальной, семейной памятью и памятью формализованной, памятью унифицированной



– Да. У сторонников такого подхода, как правило, общим знаменателем их раздражения является тот факт, что давайте помнить не совокупностью формальных действий, типа навешивания георгиевских ленточек на все, что угодно, включая свинину в магазине, и развешивание портретов везде, а сделаем что-то более осмысленное. Хочу напомнить, что акция "Бессмертный полк" началась в Томске. И в Томске она была придумана как способ сохранения именно семейной, своей памяти. Сейчас, кстати, не везде, но во многих местах "Бессмертный полк" переструктурировался в совершенно другое, где в начале шествия красиво одетые школьники несут портреты Героев Советского Союза данной области, не имеющих к этим школьникам никакого отношения. Главное – выразить идею, подчеркнуть связь нынешнего поколения и прошлого, продемонстрировать, что наши школьники помнят героев. Семейная память в такой конструкции "Бессмертного полка" отходит на второй план. Это очередная борьба между неофициальной, семейной памятью и памятью формализованной, памятью унифицированной, – говорит Александра Архипова.