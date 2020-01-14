Полицейским, обвиняемым в пытках шокером, запросили условные сроки

В Калининградской области прокурор запросил условные сроки для бывших полицейских, обвиняемых в пытках задержанных шокером, линейкой и кожаной папкой. Об этом сообщает организация "Зона права".

Прокуратура запросила для бывшего начальника отделения уголовного розыска отдела полиции по Славскому району Михаила Самойлова четыре года условно, для бывшего старшего оперуполномоченного Вадима Балтрушайтиса – три года. Представитель потерпевших Виталий Филантьев настаивал на реальных сроках. Подсудимые свою вину не признали и не принесли извинений. Суд Советска вынесет приговор 16 января.

По версии следствия, в мае 2015 года Самойлов и Балтрушайтис заставляли двух задержанных признаться в краже. Они били их руками, резиновой палкой, кожаной папкой, линейкой и применили электрошокер. Следователи установили, что оперативники нанесли как минимум 34 удара. Самойлову также инкриминировали незаконное хранение взрывчатых веществ.

В июне 2019 года "Левада-центр" опубликовал данные опроса, согласно которым каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов.

75 процентов заявивших о пытках россиян пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев сотрудники правоохранительных органов пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания. Каждый четвертый россиянин, переживший пытки, отметил, что полиция оказывала давление на их родственников.