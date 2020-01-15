Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с посланием Федеральному собранию, в ходе которого глава государства подводит итоги прошедшего года и дает установки на следующий.

В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы послания этого года. Сам президент ранее сообщал, что в работе над посланием уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов россиян и преодоления бедности.

Обращение президента к парламенту во второй раз состоится в Центральном выставочном зале "Манеж", а не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В Кремле выбор «Манежа» объясняют увеличением числа участников и изменением формата выступления, в частности использованием инфографики. . В 2018 году Путин продемонстрировал видео запуска ядерных ракет, созданных в ответ на усиление американских ПРО.

По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени. Выступление транслируется в прямом теле- и радиоэфире. В этом году послание президента Федеральному собранию впервые покажут на фасадах гостиницы "Космос", одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра "Октябрь" и торгового центра "Ереван-плаза". Об этом сообщает РБК. Трансляция будет оплачиваться по квоте социальной рекламы, отметили в Общероссийском народном фронте, который организует кампанию по продвижению выступления президента.

Прошлогоднее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние годы. Число смотревших его зрителей было на уровне 2013 года. Об этом сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительные данные Mediascope по Москве.