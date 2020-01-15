Надзиратель из ярославской колонии получил тюремный срок за пытки

Сотрудника колонии №1 в Ярославской области, признавшегося в пытках заключённого Евгения Макарова, приговорили к четырём годам колонии. Суд признал Сергея Ефремова виновным в превышении должностных полномочий и лишил звания капитана.

Прокуратура запрашивала для Ефремова пять лет лишения свободы.

В ходе заседания Ефремов заявил, что следствие не учло поведение заключенного Макарова, который провоцировал сотрудников колонии. Свое поведение Ефремов объяснял тем, что "эмоции перевесили разум". Адвокат подсудимого утверждал, что Ефремов лишь выполнял указания руководства, а удары, по его словам, наносил ладошкой. На оглашение приговора защитник не явился, сообщает "Новая газета".

Суд не согласился с доводами об "аморальном поведении" Макарова.

Ефремов стал одним из первых сотрудников колонии, арестованных после публикации видео пыток 20 июля 2018 года. На видео он бил лежащего на парте Макарова ладонью по голове. Ефремов признал вину и пошел на сделку со следствием.

Всего по делу об избиении заключенного проходят шесть сотрудников ярославской колонии №1. Трое из них признали вину.

Видео пыток Макарова в июле 2018 года опубликовала "Новая газета". Сам заключённый заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников колонии ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств. На видеозаписи сотрудники колонии, сняв с осужденного одежду, бьют его дубинками и поливают водой.