Членов "Единой России" нашли среди обладателей "золотых паспортов" Мальты

Мальта опубликовала список иностранцев, получивших в 2018 году гражданство этой страны в обмен на инвестиции. РБК изучил документ и выяснил, что в нём есть около десятка представителей бизнес-элиты России, а также бывшие и нынешние депутаты "Единой России".

Бизнес-элита

В списке обладателей "золотых паспортов" Мальты нашли акционера АФК "Система" Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний "Шоколадница" Александра Колобова, основателя и члена совета директоров сети "Магнолия" Леонида Лунева, а также Александра Мосионжика, бывшего гендиректора холдинга "Нафта Москва", который контролирует член Совета Федерации России Сулейман Керимов.

Депутаты

РБК выяснил, что гражданином Мальты в 2018 году стал и Юрий Находкин, член политсовета калининградского отделения "Единой России". Он отказался отвечать на вопрос журналистов о своём новом паспорте и положил трубку. Ещё одним гражданином Мальты в 2018 году стал бывший депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Лисиненко. Он подтвердил РБК эту информацию и заявил, что получил гражданство, чтобы "глобализировать" свой чайный бизнес.

"Защитники России"

Обладателем "золотого паспорта" Мальты также стал Василий Торкановский, партнёр адвокатского бюро "Иванян и партнёры", которое защищало Россию в ЕСПЧ в споре с Украиной из-за аннексии Крыма, а также в споре с акционерами ЮКОСа. Сам Торкановский лично представлял интересы Кремля в судебных разбирательствах с Грузией и Украиной. Адвокат пока не прокомментировал получение нового гражданства.