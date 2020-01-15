Минкомсвязи утвердило график учений по "изоляции Рунета"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило график учений по "изоляции Рунета". Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, в 2020 году запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз – 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.

В марте Минкомсвязи намерено провести отработку возможностей по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS.

В июне будут отрабатывать меры для противодействия угрозам устойчивости функционирования интернета и сети связи общего пользования в условиях внешних дестабилизирующих факторов природного и техногенного характера. Отработка противодействия атакам запланирована на сентябрь и декабрь 2020 года.

Последние учения "по кибербезопасности в Интернете" проводились 23 декабря. Замминистра связи Алексей Соколов назвал их успешными. В то же время "Ведомости" писали, что в ходе учений не удалось отразить больше половины атак. Кроме того, с ними, по информации издания Ura.ru, мог быть связан масштабный сбой в интернете, парализовавший на несколько часов работу ряда российских авиакомпаний и аэропортов.

Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.