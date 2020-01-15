Президент Ирана призвал военных извиниться за авиакатастрофу "Боинга"

Президент Ирана призвал вооружённые силы попросить прощения за несвоевременное признание вины за сбитый самолёт "Международных авиалиний Украины". Речь Хасана Роухани транслировало государственное телевидение.

По словам иранского президента, власти должны относиться к своим гражданам с порядочностью и доверием. Ответственные за гибель лайнера должны объяснить, что именно стало причиной трагедии, подчеркнул Роухани. Он призвал иранцев к национальному единству на фоне протестов после авиакатастрофы.

"Боинг" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.

Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса земля "воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США. В Иране вспыхнули протесты. МИД признал, что недовольство граждан вызвали действия властей и военных, скрывших информацию о причинах авиакатастрофы.

Американо-иранские отношения обострились после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани. Вашингтон обвинял его в организации нападений на американские военные базы и дипмиссию США в Ираке. Тегеран в ответ пообещал дать жёсткий ответ.