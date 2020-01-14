Видео: украинский самолёт был сбит над Ираном двумя ракетами

По самолёту "Международных авиалиний Украины", который был сбит утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, были выпущены две ракеты.

Это следует из видео с камеры наблюдения, которое было опубликовано в социальных сетях во вторник. Подлинность видео подтвердили журналисты-расследователи The New York Times.

На записи видно, что по самолёту с интервалом примерно в 30 секунд были выпущены две ракеты, обе попали в цель. Самолёт не разрушился в воздухе, однако загорелся и потерял управление. Он упал на землю спустя несколько минут, на борту погибли 176 человек.

Видео было снято камерой на крыше одного из домов в посёлке в нескольких километрах от базы Корпуса стражей исламской революции, силы ПВО которого, как признали иранские власти, сбили самолёт. Тегеран утверждает, что лайнер был сбит по ошибке, военные перепутали его с крылатой ракетой в ожидании возможных ударов США. Ракеты были выпущены из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства.

Иранское агентство FARS со ссылкой на власти во вторник сообщило об аресте автора первого видео, на котором было показано попадание ракеты в самолёт. Оно появилось в Сети ещё до того, как Иран признал вину. Активист Нариман Гариб, который первым распространил это видео, получив его от источника в Иране, однако, написал, что его источник в безопасности, а власти Ирана арестовали другого человека.