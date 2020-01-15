У обвиняемого по делу "Сети" – открытая форма туберкулеза

У обвиняемого по делу так называемого террористического сообщества «Сеть» Василия Куксова диагностирована открытая форма туберкулеза, сообщил его адвокат Александр Федулов. По его словам, диагноз поставлен врачами следственного изолятора №1 города Пензы, где находится Куксов.

Адвокат также сообщил, что меру пресечения его подзащитному менять не собираются, а на судебных заседаниях он будет по-прежнему находиться в одном «аквариуме» с другими подсудимыми – и это несмотря на то, что при открытой форме туберкулёза заразиться им можно воздушно-капельным путем.

Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками током, а также о том, что оперативники подбросили им оружие. Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела о пытках, не найдя в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного. В частности, по мнению СК, Виктора Филинкова били электрошокером законно, а следы на теле Ильи Капустина, пытки в отношении которого подтверждены независимой экспертизой, якобы остались не от тока, а от укусов клопов.

Над семерыми обвиняемыми по делу "Сети" сейчас проходит суд. Для Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского, которых следствие считает организаторами сообщества, гособвинитель запросил 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Остальных обвиняемых следствие считает участниками сообщества. По соответствующей статье Уголовного кодекса прокуратура просит приговорить Антона Чернова к 14 годам колонии, Максима Иванкина и Максима Кулькова – к десяти, Василия Куксова – к девяти, Армана Сагынбаева – к шести годам. На суде прокурор заявил, что утверждения обвиняемых о даче признательных показаний под пытками недостоверны, поэтому для вынесения приговора за основу нужно брать их первые показания. При этом свидетель обвинения Егор Зорин, чья "явка с повинной" стала поводом для возбуждения дела, признал в суде, что никаких террористических актов подсудимые не готовили.