"Жалкого не жалко": Рунет об отставке Медведева

Не успели в сети обсудить послание Путина Федеральному собранию, как подоспело продолжение - Дмитрий Медведев сообщил президенту об отставке правительства.
Странно: послали парламент, а ушло правительство.
Очень жаль, что президент не отправился вслед за правительством.
Конституционный переворот: из вялоползучей стадии в острую
очередная рокировочка ?
Шулера. Они конечно химичат, но момент интересный.
Медведев больше не преемник.
Интересный у меня философский вопрос возник внезапно: может ли опустеть пустое место? И если да - то что там получится? Дважды пустота? Двойной вакуум?
Жалкого не жалко.
После фильма «Он вам не Димон» перемены с Медведевым никак не «продашь». Медведев стал слишком токсичен, он самый непопулярный политик в стране. Поэтому отчаянная попытка продать «обновленного Путина» и начинается с отставки Медведева.
Отставка Медведева - если произошла именно она, а не избавление хорошего и перспективного человека от тяжелой и непопулярной работы - означала бы спасение страны.
Дмитрий Анатольевич так страшно похож на Михаила Сергеевича во всем, даже и в некоторых мелочах, что даже шести лет, когда бы он всерьез провел их во главе страны, было бы достаточно для завершения истории России.
С 1985 по 1991 год тоже прошло шесть лет.
Но я бы не стал слишком радоваться.
Кто знает, может быть, его именно забрали на повышение - и дальнейшее возвращение, - а новый премьер вовсе не будет наследником.
В любом случае, сейчас можно вздохнуть с облегчением.
Тень Горбачева чуть отодвинулась, и это наша большая удача.
Честно сказать, я вообще не верил, что это произойдет.
Все-таки надо постараться правительствовать так, чтобы ни одна душа не пожалела болезного. Даже по Лужкову десять лет назад нашлись плакальщики.
Занятно выходит, легкая рябь бежит по нашему болоту. Фактически Путин убирает свой самый верный громоотвод - плюшевого Медведа, на которого все последние 10 лет так удобно было сваливать все грехи Кремля. Видимо, решил, что медвежонок совсем истрепался и потерял товарный вид, надо новенького.
Прямо даже жалко всех искусственных "оппозиционеров", от коммунистов до Навального - на кого теперь они будут обращать свои беззаветные филиппики, кого станут грозно призывать "К ответу!!", чьей отставки требовать? 10 лет ведь облаивали плюшевого дурачка, свыклись с ним, сроднились; "все наши беды и несчастья - от антинародного правительства! Путин, помоги! Вразуми министров и хитроковарного Медведа, который губит ТВОЮ политику и заботу о процветании Расеи!!"
Умные политологи пытаются - и очень успешно - вписать отставку правительства в контекст сохранения президента Путина у власти после окончания нынешнего срока его президентства, но экономисты, мне кажется, должны обратить внимание на вот что. Неважно, какие долгосрочные политические мотивы у этой отставки. Очевидно, что есть кратко- и среднесрочные экономические мотивы без всякой политической подоплёки. После выхода из кризиса десятилетней давности, результат - не просто стагнация. А стагнация, с которым правительство давно и полностью смирилось.
Но вот не рано ли списывать со счетов Дмитрия Медведева? Иные это уже делают.
Медведева сливают: отправили на почётную пенсию в Совет Безопасности РФ зам-председателя Путина.Сделают козлом отпущения за повышение пенсион возраста,НДС, введение Платона, налога на самозанятых и другие антисоциальные реформы
Пока понятно только то, что Медведева сильно понизили. Пост заместителя Секретаря Совбеза - это пенсия. Во всяком случае так было до сих пор. Впрочем, может в новой конфигурации что-то поменяется.
Уточним, впрочем, что Медведев будет не заместителем секретаря Совбеза, а заместителем его председателя - то есть, самого Путина. Для кого-то это сути дела не меняет.
Помню, как отправляли в отставку Черномырдина в марте 1998-го. Тогда Ельцин предложил ему заниматься политической подготовкой к выборам 2000 года - как хочешь, так и понимай. В реальности это оказалось полной фикцией.
Теперь Медведев стал зампредом Совета безопасности. Должность вновь созданная, почетная, обеспечивающая сохранение в правящей элите - но несамостоятельная, компенсационная. Очень трудно стать преемником, будучи отправленным в отставку, пусть и "в связи с переходом на другую работу" - а в общественном мнении, не забывшем пенсионную реформу, дело выглядит именно так.
Наконец то придумали должность Медведеву. Трагикомичная оставка правительства длинной полтора года из-за скудности креатива в Кремле.
Станислав Белковский:
Конечно, в удалении Дмитрия А. Медведева с поста премьер-министра сыграли заметную роль его проблемы с алкоголем. Надеемся, на посту зампредседателя Совета безопасности РФ они ему не помешают: с темой обороноспособности РФ без поллитра не разберешься.
Аппарат Совета безопасности – это уже такое пристанище для списанных клоунов. Шкаф, который можно набивать их тушками. Медведев будет заместителем председателя Совбеза (то есть Путина). А еще там же есть Рашид Нургалиев – заместитель секретаря Совбеза (то есть Патрушева). Будут Медведев с Нургалиевым сидеть, заниматься вопросами национальной безопасности.
Но есть и совсем другие оценки.
Совет Безопасности с приходом Медведева свою роль повышает. Некоторые считают, что Медведев стал вице-президентом. Но мне кажется, что нынешний его пост - промежуточная точка, следующая остановка - глава Конституционного суда. С сохранением места в Совете Безопасности. Таким образом, мы получаем Политбюро (Госсовет) и президиум Политбюро (Совет Безопасности). И вот такая советская модель будет вполне рабочей.
Дмитрия Медведева, похоже, можно поздравить. После поправок в Конституцию он становится единственным, кто может баллотироваться только на один срок. Объяснять, почему это повышает его шансы снова греть президентский стул, полагаю, не нужно.
Опять же вот интересная штука. Если брать Совбез как некий такой сакральный, мистический орган, где сидят великие и могучие siloviki, управляющие государством... Медведев там теперь второй человек. А первый - Путин.
Тот есть Медведев опять второй человек в государстве, и опять рядом с Папкой. И списывать его, в этой логике, еще рано. А кто сейчас начнет издеваться над Дмитрием Анатольевичем - тот первый дурак и есть.
В общем, забавно это все.
Да, я, пожалуй, присоединюсь к уже высказанной позиции, что Медведев не «задвинут в угол», а получил, фактически, пост вице-президента, созданный специально для него.
Другое дело, что этот пост в настоящую минуту не имеет ничего, кроме названия. Он ничем пока не наполнен, ничем не вооружён, не наделён. Так что оформление реального пакета полномочий для этого вице-президента ещё впереди: и тут Путин не связан никаким законом, никакими правилами. Этого поста нет ни в одном действующем российском законодательном акте, так что комбинировать и фантазировать можно как угодно.
И ещё одно важное обстоятельство: ещё сегодня утром Медведев обладал правом автоматического замещения президентского поста, в случае, если Путин оставлял свой трон - по собственной воле или по каким-то внешним причинам. А сейчас этого автоматизма - в отношении Медведева - уже нет: если ему суждено сделаться преемником (преемником хотя бы какой-то части президентских полномочий, которые останутся за ним после конституционной реформы), то не автоматически, а по прямо явленной воле Императора.
Те несколько часов, что отделили отставку Медведева от появления имени его преемника, заполнились увлечённым гаданием.
Ну что. Медведев сыграл Фрадкова 2.0
Как зовут Зубкова 2.0
Новый председатель правительства - скорее всего, будущий кандидат в президенты.
Думаю, что все дело в том, что после окончания президентского срока, Путин решил снова пересесть в кресло премьер-министра. Но Медведев за восемь лет работы в этой должности сильно дискредитировал премьерство, можно сказать обнулил репутацию правительства, как органа, который хоть на что-то влияет, который способен решать серьезные государственные вопросы, не согласовав свои решения с Кремлем...
И сейчас, по всей видимости, правительству будут менять харизму, накачивать новыми полномочиями. Не удивлюсь, если правительство возглавит, например, Шойгу или Собянин. И правительство развернет очень бурную деятельность. И должность премьер-министра снова станет серьезной и значимой. И тогда эту должность может занять и Путин... И даже не в 2024 году, а раньше, после досрочных президентских выборов...
Кто будет новый премьер?
1. Считается, что если это будет человек нового поколения, на 20 - 25 лет моложе, то это и будет приемник Путина, который в 2024 году пойдет на выборы президента как человек Путина и победит.
2. Из людей поколения Путина чаще всего называются имена Кудрин - бывший вице-премьер и глава Счетной палаты, Чемезов - глава крупнейшей корпорации Ростех, Собянин - мэр Москвы, Набиуллина - глава ЦБ, Нарышкин - глава Службы внешней разведки и бывший глава Администрации президента, Вайно - нынешний глава Администрации президента.
3. Путин очень любит формат спецоперации, поэтому возможны очень неожиданные кандидатуры.
Внешнеполитические министры МИД Лавров, Шойгу Минобороны, видимо, останутся на своих постах.
Если бы Путин был человеком с чувством юмора, он бы назначил Кириенко...
Ну, пошли теперь гадания на Преемника.... Вы же знаете - Тиран непредсказуем. Премьером назначит Пупкина, а Преемником станет Писькин. Гадать бесполезно.
Если серьёзно, то новый премьер - вряди ли станет преемником, слишком большой отрывок в 4 года. Преемника за съедят за это время. Вспомните сколько премьеров сменил Ельцин перед окончательны назначением Владимира Путина, только с 1998 года их было 5. Ну или сам Владимир Путин так же менял премьеров, но ни Фрадков, ни Зубков преемниками не стали.
Молиться будем. Другого пути нет. Пусть "эти" молятся за своего Чемезова. А нам - прогрессивной общественности - из имеющихся кандидатур остается только вознести наши молитвы за главу счетной палаты или главу ВЭБа. Кудрин на барабанах играет, а у Шувалова - собаки. Вдруг для Б-га именно это имеет решающее значение. А не этот Большой театр, который патронирует Чемезов.
Мы не знаем всего авторского замысла. Но замысел может развиваться двумя путями: новый премьер — это просто новый премьер, или новый премьер и есть преемник. Кто бы ни был назначен на эту должность, он почти неизбежно будет восприниматься вторым образом. Разве что подберут совсем уж непроходного в президенты, чтобы до поры до времени не затенял транзит и е отсвечивал.
И все же даже если новый премьер – это преемник, он пока один из участников кастинга. Премьер-министр, человек на хозяйстве — токсичная должность. Это как при санации проблемного банка: положительные активы у президента, а плохие — выделены отдельно и они всегда у премьера. В случае неудач, все народное недовольство на нем. Хотя деньги нацпроектов как раз должны стать заметны и принести какие-никакие плоды (которые, прямо скажем, с трудом созревали при Медведеве).
Одновременно с ним возможны и другие участники кастинга. Новые назначение Медведева выглядит унизительно, потому что по инерции звучит как «заместитель Патрушева». Но Патрушев не глава, а секретарь Совбеза, глава которого сам Путин. Медведев в нем будет формально выше Патрушева, хотя у него нет большого авторитета среди силовиков, особенно тех, кто замкнут лично на Путина.
С другой стороны — Совбез — это ближний круг Путина, его личное политбюро. Теперь Медведев там его зам. Это может быть золотым парашютом, а может быть скамейкой запасных на тот случай, если у премьера-преемника или других участников кастинга что-то пойдет не так.
К отставке правительства у меня ровно один вопрос: сохранится ли вменяемость экономического блока? А то можно еще до всенародного голосования вляпаться из стагнации в новый, еще более рукотворный кризис, и это, конечно, смешало бы все карты.
Личная судьба Медведева, фигуры нового премьера и будущего президента, Кириенко-Чемезов-Собянин, это, по-моему, интересный сюжет для будущих писателей исторических романов, но особенно судьбоносной роли играть не будет.
Министром культуры Ямпольскую или сразу Проханова? Или Залдостанова для прикола?
Топ 15 любимых телеграм-каналами кандидатов в премьеры
Собянин
Вайно
Кудрин
Силуанов
Дюмин
Бабич
Чемезов
Мишустин
Володин
Акимов
Козак
Голикова
Сечин
Шойгу
Орешкин
Маргарита Симоньян:
Если б я был Султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя)
Премьер - Мишустин
Минэкономразвития - Титов
Минспорт - Галицкий
Минобр - Шмелева
Минкульт - Добродеев
Минздрав - Ракова
Минсвязи и коммуникаций - Черкесова
Минобороны - Дюмин
Мининдел - Песков
Мин по делам молодежи - Пенькова
Миннац - Горбенко
Минрегионразвития - Воробьев
Совфед и/или ГД - Собянин
Ваши варианты?
И правильный ответ действительно упоминался в списке Виноградова и был назван Симоньян. Путин собирается представить парламенту кандидатуру Михаила Мишустина, который до сегодняшнего дня возглавлял налоговую службу.
Примечательно, что за пару дней до назначения Мишустин мелькнул в списке участников совещания по подготовке путинского послания.
Два дня назад я прочитала эту новость на сайте президента. Увидев фамилию Мишустина в числе участников сильно удивилась, решила, что возможно в будущем послании важная часть будет посвящена налогам. Мое удивление теперь находит свое объяснение.
Мишустин - будущий премьер.
Дело Фрадкова живет и побеждает
Но вот что сейчас ясно видно, так это фундаментальное достоинство, оно же главный недостаток "авторитаризма" в сравнении с "демократией". При "демократии" запасной кандидат в премьеры был бы известен уже в течении нескольких месяцев, если не лет. И запасной к запасному. И альтернативные предложения. А при нашем авторитаризме возможны ходы, понятные только Первому и немногим посвященным в ход его мыслей. То есть политологи-кремоенологи щас все объяснят, это уж как водится. Правительство собирания доходов, исполнения экономической части программы Президента... Задним умом-то крепки, не отнять.
МИШКА, МИШКА
В замене Медведева на Мишустина есть даже некоторая поэзия
Заплатил налоги - спи спокойно!
Собрал налоги - стал главой правительства.
Вы о нем когда-то слышали? Но думаю, что если он будет руководить правительством, как налоговой службой, экономике хана.
Назначение Мишустина - почти евангельское событие. Запирует теперь мытарь одесную Отца
Месседж один: адский фискальный прессинг - в каждый дом.
Назначение нового премьера абсолютно логично. Главное направление деятельности власти фискальное - это стало ясно за последний год.. Имитация развития, имитация интереса к экономике страны закончены. Функции власти сводятся к выбиванию дани из лохов. Утюг и паяльник переходят на государственную службу. Губернаторы теперь мытари-бригадиры. И премьер под стать им.
Не было в старину - от Древней Иудеи до России царя-батюшки - профессии презренней, чем мытарь, он же фискал.
Я в политике и чиновниках вообще ничего не понимаю, но Михаил Мишустин (о чьем существовании я узнала 5 минут назад) - это даже интригует. Бывший программист, как-то вроде внятно возглавлял ФНС. Кандидат экономических наук. Может и неплохо. Но это так мнение - на уровне стремительного изучения Вики. А что он, кто он, кто что знает?
Беспощадный пиарщик:
С точки зрения пяра, девочки, Михаил Владимирович Мишустин — удивительный чиновник, который за почти 20 лет на госслужбе умудрился не оставить о себе в Яндексе ни одного пасквиля. Очень дозированный и аккуратный пяр. Это где-то даже удивительно. Сформировал себе имидж человека, который в одно лицо укатал обнал. И даже говорит нормально (видна работа специалистов).
Ну появляются уже страшно льстивые твиты и посты.
Как человек, проработавший под его началом 1,5 года скажу следующее.
Мишустин – технократ и высокопрофессиональный администратор. Причем с IT бэкграундом и детальным знанием технологической составляющей.
Как руководителя я его всегда очень высоко оценивал. То, что российская налоговая служба во многих отношениях опередила аналогичные службы развитых стран я писал не раз. Причем это не просто мое суждение, это мне во время моей работы в ФНС говорили представители ряда европейских налоговых. Прямым текстом «вы для нас образец для подражания». Сначала думал вежливость, но когда разные люди из разных стран говорили про одно и то же, понял, что и правда копируют.
Это совсем не значит, что в российской налоговой все хорошо и нет проблем например с коррупцией. Но в сравнении с другими российскими ведомствами прогресс в сфере налогового администрирования заметен невооруженным взглядом.
Еще из плюсов Мишустина владение несколькими языками, феноменальная память, опыт работы в западных компаниях и в целом довольно современный подход ко многим вопросам.
Несмотря на то, что я довольно много общался с ним лично ничего не могу сказать о его политических взглядах. В общем-то для чиновника периода правления Путина политические взгляды – штука противопоказанная☺ И карьеру лучше делают те, кто их умело скрывает.
Мишустин - это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам - короче, все то, что нам сейчас реально нужно.
Борис Якеменко:
Началось соревнование, кто ярче расхвалит Мишустина.<...>
Все идёт по стандарту - быстро сочиняется панегирик (главное - побольше пафоса и титулов через запятую - так Мишустин становится мировым интеллектуалом. Умберто Эко, где ты, слышишь ли ты?), выстреливается в сеть и автор, трепеща, замирает - заметит адресат или нет? В своё время Бобчинскому очень хотелось, чтобы государь император просто знал, что он есть на свете. Этим, похоже, тоже нужно столь же немного.
Илья Шепелин:
Кстати, угадайте, сколько раз в телеграме Симоньян до сегодняшнего дня упоминался этот спаситель России Мишустин? А она строчит туда бурно, часто и помногу.
Правильный ответ: ноль. Не замечала уничтожителя барьеров для законной активности и мастера нестандартных решений.
Зато сегодня — уже семь постов про него.
Поднимите руки, только честно, кому сегодня утром что-то говорила фамилия Мишустин?
Работникам налоговой, журналистам и политологам молчать, остальные, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите, признавайтесь, что первый раз в жизни услышали это имя 15.01. 2020 в 19 часов 12 минут, когда Путин предложил кандидатуру главы налоговой службы на пост премьера.
Я, наверное, слишком много помню ( пора почистить память), но вот, хоть убейте, помню, как в конце июля 1999 года какая-то группа американских журналистов, приехавших в Петербург, терзала меня и коллег вопросом: « Кто после Ельцина?». Звучали фамилии Лужкова, Примакова, Зюганова, Явлинского, Степашина, даже Аксененко, которого сегодня уже никто и не помнит. Фамилию Путина не назвал никто – да, он был директором ФСБ, но в орбите преемников его не существовало. Дней через десять он стал и.о. главы правительства. А 16 августа премьером. Буквально на следующий день в редакцию, где я тогда работала, потянулись граждане с тетрадочками – они срочно накропали свои записки о Путине. Один дяденька вынес мне мозг статьей(!) на 20 тысяч знаков о том, как они вместе с Володей в стройотряде кормили комаров. На двери отдела пришлось повесить объявление очень крупными буквами - «Мемуары о В.В. Путине не предлагать».
А меньше чем через год влюбленные женщины уже писали в «Комсомольскую правду» письма, что хотят от Владимира Владимировича ребенка. Тогда это было еще искренне.
Когда Путина избрали президентом кто- то принес мне его фотографию – уже плешивого, но еще молодого. За моим столом по стене тянулся телефонный провод и я, не глядя, воткнула снимок туда. Долгое время все, кто заходил в кабинет говорили: «Диана, у тебя Путин перевернулся – он вверх ногами!» А я отвечала, что когда заслужит - повешу нормально. И если честно, было время, когда я его по капельке – градусов по 5-7 начала его поворачивать. Но недолго. Сами знаете, как жизнь потом повернулась.
Это я собственно, к тому, что в конце июля 1999 года его никто ни за какого преемника не держал, а к сентябрю мемуары «я и Путин» народом уже были настрочены.
Люблю точные формулировки. Вот как сегодняшняя, услышанная только что по телефону: "Одну картонную дурилку сменили на другую".
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