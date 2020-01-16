"Жалкого не жалко": Рунет об отставке Медведева

Не успели в сети обсудить послание Путина Федеральному собранию, как подоспело продолжение - Дмитрий Медведев сообщил президенту об отставке правительства.

Владимир Варфоломеев:

Странно: послали парламент, а ушло правительство.

Виктор Матизен:

Очень жаль, что президент не отправился вслед за правительством.

Станислав Дмитриевский:

Конституционный переворот: из вялоползучей стадии в острую

Марат Гельман:

очередная рокировочка ?

Шулера. Они конечно химичат, но момент интересный.

Иван Курилла:

Медведев больше не преемник.

Илья Вайцман:

Интересный у меня философский вопрос возник внезапно: может ли опустеть пустое место? И если да - то что там получится? Дважды пустота? Двойной вакуум?

Александр Минкин:

Жалкого не жалко.

Леонид Волков:

После фильма «Он вам не Димон» перемены с Медведевым никак не «продашь». Медведев стал слишком токсичен, он самый непопулярный политик в стране. Поэтому отчаянная попытка продать «обновленного Путина» и начинается с отставки Медведева.

Дмитрий Ольшанский:

Отставка Медведева - если произошла именно она, а не избавление хорошего и перспективного человека от тяжелой и непопулярной работы - означала бы спасение страны.

Дмитрий Анатольевич так страшно похож на Михаила Сергеевича во всем, даже и в некоторых мелочах, что даже шести лет, когда бы он всерьез провел их во главе страны, было бы достаточно для завершения истории России.

С 1985 по 1991 год тоже прошло шесть лет.

Но я бы не стал слишком радоваться.

Кто знает, может быть, его именно забрали на повышение - и дальнейшее возвращение, - а новый премьер вовсе не будет наследником.

В любом случае, сейчас можно вздохнуть с облегчением.

Тень Горбачева чуть отодвинулась, и это наша большая удача.

Честно сказать, я вообще не верил, что это произойдет.

Максим Соколов:

Все-таки надо постараться правительствовать так, чтобы ни одна душа не пожалела болезного. Даже по Лужкову десять лет назад нашлись плакальщики.

Алексей Рощин:

Занятно выходит, легкая рябь бежит по нашему болоту. Фактически Путин убирает свой самый верный громоотвод - плюшевого Медведа, на которого все последние 10 лет так удобно было сваливать все грехи Кремля. Видимо, решил, что медвежонок совсем истрепался и потерял товарный вид, надо новенького.

Прямо даже жалко всех искусственных "оппозиционеров", от коммунистов до Навального - на кого теперь они будут обращать свои беззаветные филиппики, кого станут грозно призывать "К ответу!!", чьей отставки требовать? 10 лет ведь облаивали плюшевого дурачка, свыклись с ним, сроднились; "все наши беды и несчастья - от антинародного правительства! Путин, помоги! Вразуми министров и хитроковарного Медведа, который губит ТВОЮ политику и заботу о процветании Расеи!!"

Константин Сонин:

Умные политологи пытаются - и очень успешно - вписать отставку правительства в контекст сохранения президента Путина у власти после окончания нынешнего срока его президентства, но экономисты, мне кажется, должны обратить внимание на вот что. Неважно, какие долгосрочные политические мотивы у этой отставки. Очевидно, что есть кратко- и среднесрочные экономические мотивы без всякой политической подоплёки. После выхода из кризиса десятилетней давности, результат - не просто стагнация. А стагнация, с которым правительство давно и полностью смирилось.

Но вот не рано ли списывать со счетов Дмитрия Медведева? Иные это уже делают.

Владислав Жуковский:

Медведева сливают: отправили на почётную пенсию в Совет Безопасности РФ зам-председателя Путина.Сделают козлом отпущения за повышение пенсион возраста,НДС, введение Платона, налога на самозанятых и другие антисоциальные реформы

Аббас Галлямов:

Пока понятно только то, что Медведева сильно понизили. Пост заместителя Секретаря Совбеза - это пенсия. Во всяком случае так было до сих пор. Впрочем, может в новой конфигурации что-то поменяется.

Уточним, впрочем, что Медведев будет не заместителем секретаря Совбеза, а заместителем его председателя - то есть, самого Путина. Для кого-то это сути дела не меняет.

Алексей Макаркин:

Помню, как отправляли в отставку Черномырдина в марте 1998-го. Тогда Ельцин предложил ему заниматься политической подготовкой к выборам 2000 года - как хочешь, так и понимай. В реальности это оказалось полной фикцией.

Теперь Медведев стал зампредом Совета безопасности. Должность вновь созданная, почетная, обеспечивающая сохранение в правящей элите - но несамостоятельная, компенсационная. Очень трудно стать преемником, будучи отправленным в отставку, пусть и "в связи с переходом на другую работу" - а в общественном мнении, не забывшем пенсионную реформу, дело выглядит именно так.

Филипп Леонтьев:

Наконец то придумали должность Медведеву. Трагикомичная оставка правительства длинной полтора года из-за скудности креатива в Кремле.

Станислав Белковский:



Конечно, в удалении Дмитрия А. Медведева с поста премьер-министра сыграли заметную роль его проблемы с алкоголем. Надеемся, на посту зампредседателя Совета безопасности РФ они ему не помешают: с темой обороноспособности РФ без поллитра не разберешься.

Роман Попков:

Аппарат Совета безопасности – это уже такое пристанище для списанных клоунов. Шкаф, который можно набивать их тушками. Медведев будет заместителем председателя Совбеза (то есть Путина). А еще там же есть Рашид Нургалиев – заместитель секретаря Совбеза (то есть Патрушева). Будут Медведев с Нургалиевым сидеть, заниматься вопросами национальной безопасности.

Но есть и совсем другие оценки.

Кирилл Шулика:

Совет Безопасности с приходом Медведева свою роль повышает. Некоторые считают, что Медведев стал вице-президентом. Но мне кажется, что нынешний его пост - промежуточная точка, следующая остановка - глава Конституционного суда. С сохранением места в Совете Безопасности. Таким образом, мы получаем Политбюро (Госсовет) и президиум Политбюро (Совет Безопасности). И вот такая советская модель будет вполне рабочей.

Дмитрий Гудков:

Дмитрия Медведева, похоже, можно поздравить. После поправок в Конституцию он становится единственным, кто может баллотироваться только на один срок. Объяснять, почему это повышает его шансы снова греть президентский стул, полагаю, не нужно.

Александр Кириллов:

Опять же вот интересная штука. Если брать Совбез как некий такой сакральный, мистический орган, где сидят великие и могучие siloviki, управляющие государством... Медведев там теперь второй человек. А первый - Путин.

Тот есть Медведев опять второй человек в государстве, и опять рядом с Папкой. И списывать его, в этой логике, еще рано. А кто сейчас начнет издеваться над Дмитрием Анатольевичем - тот первый дурак и есть.

В общем, забавно это все.

Сергей Пархоменко:

Да, я, пожалуй, присоединюсь к уже высказанной позиции, что Медведев не «задвинут в угол», а получил, фактически, пост вице-президента, созданный специально для него.

Другое дело, что этот пост в настоящую минуту не имеет ничего, кроме названия. Он ничем пока не наполнен, ничем не вооружён, не наделён. Так что оформление реального пакета полномочий для этого вице-президента ещё впереди: и тут Путин не связан никаким законом, никакими правилами. Этого поста нет ни в одном действующем российском законодательном акте, так что комбинировать и фантазировать можно как угодно.

И ещё одно важное обстоятельство: ещё сегодня утром Медведев обладал правом автоматического замещения президентского поста, в случае, если Путин оставлял свой трон - по собственной воле или по каким-то внешним причинам. А сейчас этого автоматизма - в отношении Медведева - уже нет: если ему суждено сделаться преемником (преемником хотя бы какой-то части президентских полномочий, которые останутся за ним после конституционной реформы), то не автоматически, а по прямо явленной воле Императора.

Те несколько часов, что отделили отставку Медведева от появления имени его преемника, заполнились увлечённым гаданием.

Глеб Черкасов:

Ну что. Медведев сыграл Фрадкова 2.0

Как зовут Зубкова 2.0

Лев Шлосберг:

Новый председатель правительства - скорее всего, будущий кандидат в президенты.

Ирек Муртазин:

Думаю, что все дело в том, что после окончания президентского срока, Путин решил снова пересесть в кресло премьер-министра. Но Медведев за восемь лет работы в этой должности сильно дискредитировал премьерство, можно сказать обнулил репутацию правительства, как органа, который хоть на что-то влияет, который способен решать серьезные государственные вопросы, не согласовав свои решения с Кремлем...



И сейчас, по всей видимости, правительству будут менять харизму, накачивать новыми полномочиями. Не удивлюсь, если правительство возглавит, например, Шойгу или Собянин. И правительство развернет очень бурную деятельность. И должность премьер-министра снова станет серьезной и значимой. И тогда эту должность может занять и Путин... И даже не в 2024 году, а раньше, после досрочных президентских выборов...

Сергей Марков:

Кто будет новый премьер?

1. Считается, что если это будет человек нового поколения, на 20 - 25 лет моложе, то это и будет приемник Путина, который в 2024 году пойдет на выборы президента как человек Путина и победит.

2. Из людей поколения Путина чаще всего называются имена Кудрин - бывший вице-премьер и глава Счетной палаты, Чемезов - глава крупнейшей корпорации Ростех, Собянин - мэр Москвы, Набиуллина - глава ЦБ, Нарышкин - глава Службы внешней разведки и бывший глава Администрации президента, Вайно - нынешний глава Администрации президента.

3. Путин очень любит формат спецоперации, поэтому возможны очень неожиданные кандидатуры.

Внешнеполитические министры МИД Лавров, Шойгу Минобороны, видимо, останутся на своих постах.

Александр Рыклин:

Если бы Путин был человеком с чувством юмора, он бы назначил Кириенко...

Дарья Митина:

Ну, пошли теперь гадания на Преемника.... Вы же знаете - Тиран непредсказуем. Премьером назначит Пупкина, а Преемником станет Писькин. Гадать бесполезно.

Кирилл Гончаров:

Если серьёзно, то новый премьер - вряди ли станет преемником, слишком большой отрывок в 4 года. Преемника за съедят за это время. Вспомните сколько премьеров сменил Ельцин перед окончательны назначением Владимира Путина, только с 1998 года их было 5. Ну или сам Владимир Путин так же менял премьеров, но ни Фрадков, ни Зубков преемниками не стали.

Александр Морозов:

Молиться будем. Другого пути нет. Пусть "эти" молятся за своего Чемезова. А нам - прогрессивной общественности - из имеющихся кандидатур остается только вознести наши молитвы за главу счетной палаты или главу ВЭБа. Кудрин на барабанах играет, а у Шувалова - собаки. Вдруг для Б-га именно это имеет решающее значение. А не этот Большой театр, который патронирует Чемезов.

Александр Баунов:

Мы не знаем всего авторского замысла. Но замысел может развиваться двумя путями: новый премьер — это просто новый премьер, или новый премьер и есть преемник. Кто бы ни был назначен на эту должность, он почти неизбежно будет восприниматься вторым образом. Разве что подберут совсем уж непроходного в президенты, чтобы до поры до времени не затенял транзит и е отсвечивал.

И все же даже если новый премьер – это преемник, он пока один из участников кастинга. Премьер-министр, человек на хозяйстве — токсичная должность. Это как при санации проблемного банка: положительные активы у президента, а плохие — выделены отдельно и они всегда у премьера. В случае неудач, все народное недовольство на нем. Хотя деньги нацпроектов как раз должны стать заметны и принести какие-никакие плоды (которые, прямо скажем, с трудом созревали при Медведеве).

Одновременно с ним возможны и другие участники кастинга. Новые назначение Медведева выглядит унизительно, потому что по инерции звучит как «заместитель Патрушева». Но Патрушев не глава, а секретарь Совбеза, глава которого сам Путин. Медведев в нем будет формально выше Патрушева, хотя у него нет большого авторитета среди силовиков, особенно тех, кто замкнут лично на Путина.

С другой стороны — Совбез — это ближний круг Путина, его личное политбюро. Теперь Медведев там его зам. Это может быть золотым парашютом, а может быть скамейкой запасных на тот случай, если у премьера-преемника или других участников кастинга что-то пойдет не так.

Элла Панеях:

К отставке правительства у меня ровно один вопрос: сохранится ли вменяемость экономического блока? А то можно еще до всенародного голосования вляпаться из стагнации в новый, еще более рукотворный кризис, и это, конечно, смешало бы все карты.

Личная судьба Медведева, фигуры нового премьера и будущего президента, Кириенко-Чемезов-Собянин, это, по-моему, интересный сюжет для будущих писателей исторических романов, но особенно судьбоносной роли играть не будет.

Андрей Десницкий:

Министром культуры Ямпольскую или сразу Проханова? Или Залдостанова для прикола?

Михаил Виноградов:

Топ 15 любимых телеграм-каналами кандидатов в премьеры

Собянин

Вайно

Кудрин

Силуанов

Дюмин

Бабич

Чемезов

Мишустин

Володин

Акимов

Козак

Голикова

Сечин

Шойгу

Орешкин

Маргарита Симоньян:



Если б я был Султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя)



Премьер - Мишустин

Минэкономразвития - Титов

Минспорт - Галицкий

Минобр - Шмелева

Минкульт - Добродеев

Минздрав - Ракова

Минсвязи и коммуникаций - Черкесова

Минобороны - Дюмин

Мининдел - Песков

Мин по делам молодежи - Пенькова

Миннац - Горбенко

Минрегионразвития - Воробьев



Совфед и/или ГД - Собянин



Ваши варианты?

И правильный ответ действительно упоминался в списке Виноградова и был назван Симоньян. Путин собирается представить парламенту кандидатуру Михаила Мишустина, который до сегодняшнего дня возглавлял налоговую службу.

Примечательно, что за пару дней до назначения Мишустин мелькнул в списке участников совещания по подготовке путинского послания.

Татьяна Становая:

Два дня назад я прочитала эту новость на сайте президента. Увидев фамилию Мишустина в числе участников сильно удивилась, решила, что возможно в будущем послании важная часть будет посвящена налогам. Мое удивление теперь находит свое объяснение.

Мишустин - будущий премьер.

Александр Архангельский:

Дело Фрадкова живет и побеждает

Андрей Перла:

Но вот что сейчас ясно видно, так это фундаментальное достоинство, оно же главный недостаток "авторитаризма" в сравнении с "демократией". При "демократии" запасной кандидат в премьеры был бы известен уже в течении нескольких месяцев, если не лет. И запасной к запасному. И альтернативные предложения. А при нашем авторитаризме возможны ходы, понятные только Первому и немногим посвященным в ход его мыслей. То есть политологи-кремоенологи щас все объяснят, это уж как водится. Правительство собирания доходов, исполнения экономической части программы Президента... Задним умом-то крепки, не отнять.

Валерий Шубинский:

МИШКА, МИШКА

В замене Медведева на Мишустина есть даже некоторая поэзия

Виталий Третьяков:

Заплатил налоги - спи спокойно!

Собрал налоги - стал главой правительства.

Юлия Галямина:

Вы о нем когда-то слышали? Но думаю, что если он будет руководить правительством, как налоговой службой, экономике хана.

Стас Кувалдин:

Назначение Мишустина - почти евангельское событие. Запирует теперь мытарь одесную Отца

Владимир Милов:

Месседж один: адский фискальный прессинг - в каждый дом.

Дмитрий Шушарин:

Назначение нового премьера абсолютно логично. Главное направление деятельности власти фискальное - это стало ясно за последний год.. Имитация развития, имитация интереса к экономике страны закончены. Функции власти сводятся к выбиванию дани из лохов. Утюг и паяльник переходят на государственную службу. Губернаторы теперь мытари-бригадиры. И премьер под стать им.

Александр Коммари:

Не было в старину - от Древней Иудеи до России царя-батюшки - профессии презренней, чем мытарь, он же фискал.

Арина Холина:

Я в политике и чиновниках вообще ничего не понимаю, но Михаил Мишустин (о чьем существовании я узнала 5 минут назад) - это даже интригует. Бывший программист, как-то вроде внятно возглавлял ФНС. Кандидат экономических наук. Может и неплохо. Но это так мнение - на уровне стремительного изучения Вики. А что он, кто он, кто что знает?

Беспощадный пиарщик:



С точки зрения пяра, девочки, Михаил Владимирович Мишустин — удивительный чиновник, который за почти 20 лет на госслужбе умудрился не оставить о себе в Яндексе ни одного пасквиля. Очень дозированный и аккуратный пяр. Это где-то даже удивительно. Сформировал себе имидж человека, который в одно лицо укатал обнал. И даже говорит нормально (видна работа специалистов).

Ну появляются уже страшно льстивые твиты и посты.

Дмитрий Некрасов:

Как человек, проработавший под его началом 1,5 года скажу следующее.

Мишустин – технократ и высокопрофессиональный администратор. Причем с IT бэкграундом и детальным знанием технологической составляющей.

Как руководителя я его всегда очень высоко оценивал. То, что российская налоговая служба во многих отношениях опередила аналогичные службы развитых стран я писал не раз. Причем это не просто мое суждение, это мне во время моей работы в ФНС говорили представители ряда европейских налоговых. Прямым текстом «вы для нас образец для подражания». Сначала думал вежливость, но когда разные люди из разных стран говорили про одно и то же, понял, что и правда копируют.

Это совсем не значит, что в российской налоговой все хорошо и нет проблем например с коррупцией. Но в сравнении с другими российскими ведомствами прогресс в сфере налогового администрирования заметен невооруженным взглядом.

Еще из плюсов Мишустина владение несколькими языками, феноменальная память, опыт работы в западных компаниях и в целом довольно современный подход ко многим вопросам.

Несмотря на то, что я довольно много общался с ним лично ничего не могу сказать о его политических взглядах. В общем-то для чиновника периода правления Путина политические взгляды – штука противопоказанная☺ И карьеру лучше делают те, кто их умело скрывает.

Маргарита Симоньян:

Мишустин - это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам - короче, все то, что нам сейчас реально нужно.

Борис Якеменко:



Началось соревнование, кто ярче расхвалит Мишустина.<...>

Все идёт по стандарту - быстро сочиняется панегирик (главное - побольше пафоса и титулов через запятую - так Мишустин становится мировым интеллектуалом. Умберто Эко, где ты, слышишь ли ты?), выстреливается в сеть и автор, трепеща, замирает - заметит адресат или нет? В своё время Бобчинскому очень хотелось, чтобы государь император просто знал, что он есть на свете. Этим, похоже, тоже нужно столь же немного.

Илья Шепелин:



Кстати, угадайте, сколько раз в телеграме Симоньян до сегодняшнего дня упоминался этот спаситель России Мишустин? А она строчит туда бурно, часто и помногу.



Правильный ответ: ноль. Не замечала уничтожителя барьеров для законной активности и мастера нестандартных решений.



Зато сегодня — уже семь постов про него.

Диана Качалова:

Поднимите руки, только честно, кому сегодня утром что-то говорила фамилия Мишустин?

Работникам налоговой, журналистам и политологам молчать, остальные, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите, признавайтесь, что первый раз в жизни услышали это имя 15.01. 2020 в 19 часов 12 минут, когда Путин предложил кандидатуру главы налоговой службы на пост премьера.

Я, наверное, слишком много помню ( пора почистить память), но вот, хоть убейте, помню, как в конце июля 1999 года какая-то группа американских журналистов, приехавших в Петербург, терзала меня и коллег вопросом: « Кто после Ельцина?». Звучали фамилии Лужкова, Примакова, Зюганова, Явлинского, Степашина, даже Аксененко, которого сегодня уже никто и не помнит. Фамилию Путина не назвал никто – да, он был директором ФСБ, но в орбите преемников его не существовало. Дней через десять он стал и.о. главы правительства. А 16 августа премьером. Буквально на следующий день в редакцию, где я тогда работала, потянулись граждане с тетрадочками – они срочно накропали свои записки о Путине. Один дяденька вынес мне мозг статьей(!) на 20 тысяч знаков о том, как они вместе с Володей в стройотряде кормили комаров. На двери отдела пришлось повесить объявление очень крупными буквами - «Мемуары о В.В. Путине не предлагать».

А меньше чем через год влюбленные женщины уже писали в «Комсомольскую правду» письма, что хотят от Владимира Владимировича ребенка. Тогда это было еще искренне.

Когда Путина избрали президентом кто- то принес мне его фотографию – уже плешивого, но еще молодого. За моим столом по стене тянулся телефонный провод и я, не глядя, воткнула снимок туда. Долгое время все, кто заходил в кабинет говорили: «Диана, у тебя Путин перевернулся – он вверх ногами!» А я отвечала, что когда заслужит - повешу нормально. И если честно, было время, когда я его по капельке – градусов по 5-7 начала его поворачивать. Но недолго. Сами знаете, как жизнь потом повернулась.

Это я собственно, к тому, что в конце июля 1999 года его никто ни за какого преемника не держал, а к сентябрю мемуары «я и Путин» народом уже были настрочены.

Михаил Крутихин:

Люблю точные формулировки. Вот как сегодняшняя, услышанная только что по телефону: "Одну картонную дурилку сменили на другую".