"Здравствуй, Путин навсегда". В Сети анализируют послание президента

Послание президента Путина Федеральному собранию в этом году было самым необычным. Через несколько часов после него Правительство России подало в отставку, о чем сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Статья 117 Конституции РФ позволяет правительству сделать это добровольно и в любое время.

Послание Путина планировалось транслировать в самых неожиданных местах, в том числе на Международной космической станции и на горе Эльбрус, что стало темой многих комментариев – как издевательских, так и до смешного серьезных.

Сергей Максимишин

Послание Путина в прямом эфире, говорят, транслируют на Эльбрусе. Когда-то Ксеркс высек море. А Саддам Хусейн оттиснул свои печати на руинах Вавилона.

Сергей Марков

Послание президента Путина Федеральному собранию в этом году будет транслироваться не только по всем федеральным телеканалам, но и во многих МФЦ, в фойе аэропортов, жд вокзалов. Даже на космической станции. И огромные экраны будут для горнолыжников на горе Эльбрус. Вот это классно! Едешь и слушаешь Путина.

По некоторым из обещанных экранов с "большим братом" в итоге транслировали рекламу, но и зданий, где появился Путин, вполне хватило, чтобы создать в городе атмосферу антиутопии.

Как обычно, комментаторы пытались предугадать центральную тему обращения.

Дмитрий Травин

Сеанс заговаривания бедности

Скоро Путин произнесет свое Послание Федеральному Собранию. Говорить он будет о бедности. Мне представляется, что есть лишь один реалистичный сценарий борьбы с бедностью в России. Для этого президентское послание должно состоять всего из четырех слов «Я устал. Я ухожу». Человек, управляющий страной уже 20 лет и за это время сумевший пройти путь от высоких темпов экономического развития в 2000 г., до стагнации, в которой Россия находится уже более 10 лет, не может предложить ничего лучшего, чем отставка.

Конечно, без Путина Россия не станет автоматически жить лучше, но смена власти дала бы хоть шанс на перемены, на проведение новой экономической политики, на рост ВВП, на снижение коррупции. Но мне почему-то кажется, что Путин не захочет пойти по такому пути преодоления бедности и вновь засыплет нас пустыми словами вместо реальных дел. За свои 20 лет он произнес уже больше слов, чем Брежнев, Горбачев и Ельцин вместе взятые. Путин стал самым говорливым лидером России за всю историю страны. Были у нас говорливые лидеры, которые недолго правили (Ленин). Были у нас молчаливые лидеры, которые правили долго (Сталин). Но не было еще такого, который беспрестанно говорил уже 20 лет, совершенно не обращая внимания на связь своих речей с реальностью. Возможно лишь Фиделя Кастро Путин еще не обогнал в мировом масштабе.

Путин любит поговорить. В свое время его общение с народом было важным элементом формирования харизмы. Однако сегодня и послания депутатам, и послания народу звучат все более уныло. Но Путин говорит и говорит. Наверное, это как-то скрашивает унылую жизнь в Кремле. Трудно ведь столько лет ничего не делать. Точнее, заниматься унылой суетой, тасовать деньжишки и людишек, понимая, что единственная цель – это держаться за власть как можно дольше. Наверное, в своих выступлениях Путин по-прежнему воспаряет над суетой, представляя, будто делает для страны хоть что-то. И чем меньше он делает на самом деле, тем больше говорит, говорит, говорит…

Евгений Минченко

Инсайдеры говорят о беспрецедентном уровне участия Путина. Более половины текста написал лично.

Ждём акцента на решении внутренних проблем страны.

И действительно, начал свою речь Путин с того, что в России пора бы решить социальные проблемы. Первая половина Послания оказалась целиком посвящена многочисленным выплатам и дотациям, которые должны компенсировать падение рождаемости.

Константин Калачев

Сбережение и преумножение народа России. Все очень предсказуемо. Но запрос на перемены это не только поддержка рождаемости и борьба с бедностью. Не хлебом единым жив человек.

Кирилл Шулика

Главная ценность – многодетная семья. Ага, в постиндустриальном обществе в XXI веке.

Андрей Десницкий

Как счастливы услышать все мы

Его в двадцатый раз подряд:

Созрел запрос на перемены,

Рожайте, бабы, нам солдат!

Николай Руденский

Путин в послании: "Некоторые полагают, что повлиять на объективные демографические процессы трудно. Но на практике мы видим доказательства обратного".

Как же он в свои 67 лет молод душой.

Для того, чтобы граждане и гражданки не боялись плодиться и размножаться, материнский капитал будут выплачивать начиная с первого ребенка, а семьи с низким доходом будут получать ежемесячные выплаты за первого и второго ребенка – в среднем 11 000 рублей в месяц до достижения ребенком трех лет. Малообеспеченным семьям Путин пообещал и выплаты за детей в возрасте от трех до семи лет.

Аплодисменты в зале вызвало и заявление президента, что отныне всех школьников с 1-го по 4-й класс будут бесплатно кормить горячими обедами.

Многие хорошо помнят, кто в стране выигрывает большинство тендеров на питание для школ и детских садов.

Потребовал Путин и провести школьникам высокоскоростной интернет.

Не остались без внимания проблемы здравоохранения.

Новый государственный проект "доступный Интернет" обеспечит гражданам бесплатный доступ к "социально значимым" отечественным сервисам (каким – остается только гадать, но "Одноклассники" в список наверняка войдут).

Все это – обещания весьма недешевые. Президент не уточнил, как они будут финансироваться, – просто сказал, что ряд выплат ляжет на федеральный бюджет, ряд на региональные бюджеты. Справятся ли с этим бюджеты? На вопрос Радио Свобода отвечает эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич:

– Чтобы разбираться с этим делом, надо знать, кто будет отвечать финансово за реализацию этих решений. Все решения хорошие, спору нет. По маткапиталу я знаю, что это федеральные полномочия, значит, на это будет дополнительное финансирование. По выплатам малоимущим семьям с детьми хотелось бы понять, кто за это отвечает. В любом случае по сравнению с отказом от НДФЛ для людей с доходом ниже прожиточного, это все равно меньше. Но хочется понять, кто за это будет платить. Горячие завтраки детям 1-4-го класса – это не такие большие расходы. Все можно комментировать, только выяснив раскладку по полномочиям, кто за что отвечает и платит. А сами меры можно только приветствовать, потому что в России бедность имеет детское лицо, и демографическая программа поддержки не была дополнена программой поддержки семей, уже родивших детей. Сейчас это как-то немножко исправляется, и это правильно. Так что ждем конкретной раскладки, кто платит.

Многие слушатели с нетерпением ждали, когда же Путин перейдет к любимой теме. Однако о ракетном оружии президент упомянул только вскользь, потому что, по его словам, Россия в этой сфере уже давно догнала и перегнала весь остальной мир.

Самое интересное Путин, как обычно, приберег на закуску. Финал Послания оказался целиком посвящен поправкам, которые президент предлагает внести в Конституцию. Список оказался довольно-таки длинным. Для начала – Россия больше не будет подчиняться тем требованиям международных договоров, которые противоречат ее собственной Конституции "в части, касающейся защиты прав и свобод граждан".

Михаил Тюренков

В Конституцию будут внесены поправки о приоритете русского права над международным! Дай Бог здоровья Главе Государства Российского! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

В Конституцию Путин предложил внести и новое требование к высшим чиновникам: депутаты, главы регионов, министры, руководители государственных органов и судьи не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а претендовать на должность президента России сможет только человек, непрерывно проживавший в стране предыдущие 25 лет.

Сергей Шмидт

Ну вот вам и бомба!

Ресуверенизация и деглобализация на марше! Мегатренд – дело серьезное, против него не попрешь. До следующего мегатренда.

Думаю, что солидарность ЕР и КПРФ при голосовании будет полная.

А то тут заигрались некоторые в оппозицию. Повышение пенсионного возраста им, видите ли, не понравилось!

С требованием убрать из Конституции слово "подряд" из пункта "Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд" Путин тоже согласился, хоть и оговорился, что "не считает этот вопрос принципиальным". Многие так и не поняли, что конкретно хотел сказать президент.

Еще интереснее оказался следующий пункт. Путин предложил "доверить Госдуме" утверждение кандидатуры премьера, а также его заместителя и федеральных министров. Президент будет не вправе отклонить предложенные кандидатуры.

Илья Красильщик

Мы теперь парламентская республика, а Путин спикер парламента что ли? Или госсовета?

Егор Холмогоров

С премьером не понял.

Это что, у нас будет вместо суперпрезидентской республики французская модель с потенциальной возможностью сосуществования?

Вариант политтехнологически опасный, так как это будет означать необходимость уже в следующем году нагнуть всех под "Единую Россию". А после событий последних двух лет нагнуть всех под ЕР крайне сложно....

Путин, правда, уточнил, что вообще-то Россия парламентской республикой быть не может. Многие, впрочем, и так сразу подумали, что речь здесь идет не о демократических реформах.

Алхас Абгаджава

Аааааа! Судя по тому, что он сейчас говорит -"наделить парламент правом утверждать премьера, а премьера правом назначать министров, – нас ждет опять рокировка?

Завершил Путин свой список поправок словами "Россия – это мы. Я имею в виду не только тех, кто находится в этом зале!" и предложением вынести изменения в Конституцию на всенародное голосование.

Жители Беларуси вздохнули с облегчением: кажется, объединение с Россией им в ближайшее время не грозит.

Суть конституционных поправок, которые предлагает Путин, по просьбе Радио Свобода разъясняет политолог Константин Калачев:

– На самом деле, послание было емким, концептуальным, ничего лишнего, что касается предложений по изменению Конституции. Начнем со статьи 15-й Конституции, которая говорит о приоритете норм международного права. Долгое время это считалось большим достижением, сейчас предлагается это пересмотреть. В принципе, эта тема поднималась неоднократно, в частности Бастрыкиным, и то, что Путину кажется, что суверенитет России кажется высшей ценностью и Россия должна бороться за свободу от любых внешних влияний, это мы тоже знали. Поэтому я тут не вижу большой сенсации, и к этому рано или поздно должны были прийти. Интереснее другое – предложение по утверждению Государственной думой кандидатур премьера и всего правительства, притом что президент после утверждения сможет эти кандидатуры отклонить. Видимо, речь идет уже о новом президенте, то есть, собственно говоря, я это рассматриваю как часть предстоящего трансфера. Понятно, что в нынешних условиях трудно себе представить, что Госдума не пойдет навстречу президенту Путину. Можно себе представить ситуацию, в которой какой-то новый президент может разойтись во взглядах с теми, кто открыл ему коридор возможностей, и здесь создается новая система. При этом можно говорить о развитии институтов, повышении роли парламента, развитии российского парламентаризма. Сегодня, собственно, прозвучали слова, адресованные Совету Федерации, который будет рассматриваться как палата регионов, как он изначально и задумывался. Верхняя палата утверждает региональных силовиков, нижняя палата утверждает правительство, и, собственно говоря, это шаг вперед, это прогресс. Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что и Совет Федерации, и Государственная дума и сейчас, и в дальнейшем будут полностью управляемые и абсолютно лояльные в связи с особенностями нашей электоральной системы и системы кооптации в Совет Федерации. Но выглядит все это со стороны красиво. А самое главное, что президент предлагает вынести все изменения на всенародное обсуждение и на голосование, то есть, собственно говоря, он показывает таким образом, что он доверяет это гражданам России. И вообще это послание во многом мостик в то будущее, о котором много говорят. С одной стороны, начало послания – это социальные темы, близкие большинству избирателей, а дальше реформа системы власти, политическая реформа фактически, новая, которая должна будет обеспечить устойчивость системы после Путина. И кстати, поэтому еще очень интересное предложение по поводу возможности для президента отзывать судей Конституционного суда и Верховного суда. То есть понятно и очевидно, что президент настроен на совершенствование той системы, которая есть, и понятно и очевидно, что нынешнее послание трудно назвать инерционным, это действительно предложение реальных изменений. Другой вопрос – верить нам в это или нет. Потому что известно, что есть одна реальность – в которой живет президент Путин, а другая – в которой живем мы, и встает вопрос – верить или не верить.

По мнению многих комментаторов, контуры будущего в послании обрисованы вполне отчетливо: Россию ждет транзит власти по казахстанскому сценарию.

Иван Давыдов

Ну, здравствуйте, Нурсултан Владимирович, здравствуйте, наше навсегда.

Наталья Геворкян

Я помню, как Дума не утвердила Черномырдина. Не понимаю, что тут нового П предлагает? После трех неутверждений президент не будет распускать Думу? А вот про Госсовет интересно. Он не является конституционным органом сейчас. Предлагает сделать его таковым, как я поняла, с прописанными в Конституции полномочиями. Привет Назарбаеву.

Иван Преображенский

Горячее питание деткам от Пригожина в обмен на продление коллективного мандата на правление с изменением Конституции.

Новый социальный договор: мы разрешаем вам плодиться – вы и дальше не мешаете нам править.

Михаил Фишман

Единственное пока объяснение спешки с объявлением конституционной реформы: Путин хочет успеть до выборов в Думу. В последний год полномочий Думы референдумы проводить нельзя. Значит, будет в сентябре.

Эль Мюрид

Самое главное в послании, конечно, не борьба с бедностью. Это был такой ложный флаг, которым прикрыли основное содержание. Главное было озвучено под самый конец.

Путин начинает трансферт. Срочно. Времени на раскачку нет – ситуация признана угрожающей. Союзное государство исключается из сценариев трансферта, так как Лукашенко просто не дает возможности успеть. Будут идти по пути усиления Госсовета и передаче ему полномочий. При этом ликвидируется президенсткая республика, ряд полномочий передается в парламент, роль президента становится в таком сценарии сугубо декоративной. В этом смысле вопрос преемника Путина на посту президента теряет актуальность – можно ставить любого петрушку, коих среди слушателей послания больше чем все.

Собственно, 20 год (большая его часть) уйдет на правовое оформление сказанного, будут вноситься изменения в конституцию (для того у Единой России и конституционное большинство, чтобы избежать неожиданностей). При этом парламент попадает под жесткий контроль – теперь Конституционный суд сможет определять на законность и соответствие конституции все законы, принятые Госдумой до их подписания президентом. Заодно выдвинута угроза в адрес Конституционного и Верховного суда – теперь судей можно будет отрешать их от должности решением президента.

В черновом виде сказанное нашим гарантом можно оценить как подготовку к дальнейшей узурпации власти, причем выстроенную под совершенно конкретного человека. Мы знаем, какого.

Геннадий Гудков

Что по сути предлагает Путин? Первое: устранить из Конституции приоритет международного права, чтобы развязать себе руки в наращивании и продолжении репрессий и гонений. Права человека, свободы, гарантии – все это досадные помехи для движения страны к диктаторскому режиму.

Второе: отдавать власть нельзя ни в каком виде. Никаких потрясений и перемен в 2024 быть не должно. Либо Госсовет над страной во главе с Путиным, либо супер-премьер типа Главного канцлера, получившего бразды правления от послушной Думы(вот вам и «зачищенные» от сюрпризов выборы 2021 по обкатанному этим летом в Москве сценарию). Видимо, окончательно в Кремле пока не определились, хотя, скорее всего, Путин сможет совместить эти две должности: председателя Госсовета и премьер-министра.

Юрий Сапрыкин

Когда в 2011-м Путин объявлял, что возвращается, оптимисты в фейсбуке подсчитывали, сколько лет им будет в 2018-м, реалисты – сколько в 2024-м, а пессимисты уныло бубнили, что ничего и никому никогда уже не будет – и оказались правы!