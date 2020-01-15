Россияне за 2019 год потратили на мобильные приложения более миллиарда долларов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет аналитиков компании App Annie.

Они учитывали траты пользователей на подписку, приобретение дополнительных опций и покупку приложений в App Store, Google Play и сторонних магазинах приложений. Как отмечает "Коммерсантъ", россияне впервые потратили такую сумму на мобильные приложения, при этом сумма выросла почти вдвое по сравнению с 2018 годом.

Лидером по расходам россиян среди мобильных игр стала игра "Великий султан", в которой пользователям предлагается стать предводителем Османской империи. Самым скачиваемым приложением за 2019 год в России стал мессенджер WhatsApp.

СМИ ранее сообщили, что число пользователей интернета среди россиян старше 16 лет в прошлом году увеличилось с 91 до 94,4 миллиона человек. Основной прирост обеспечило пожилое население страны.