Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность главы правительства.

53-летний чиновник руководит налоговым ведомством с 2010 года. До этого он работал в инвестиционном бизнесе и занимал должности в ФНС и правительстве. Был заместителем министра по налогам и сборам при трёх министрах.

Мишустин играет в хоккей в Ночной хоккейной лиге, писала газета "Известия". Он — член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА. В 2019 году ему вместе с командой вручён Кубок Гагарина — награда победителям плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Известно, что этим видом спорта увлекается и президент России.

Российское правительство ушло в отставку вечером 15 января. Это произошло спустя несколько часов после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.

Президент предложил перераспределить властные обязанности в пользу парламента и Государственного совета, в данный момент не имеющего никаких реальных полномочий.

Депутатам Госдумы предложено дать право утверждать состав правительства. Президенту – запретить избираться больше двух раз. Совету Федерации – разрешить отстранять судей Конституционного и Верховного судов и контролировать назначение глав силовых ведомств.

Депутаты Госдумы планируют подготовить проект закона с поправками в Конституцию не позднее конца лета, рассказывал источник "Интерфакса". Планируется, что они вступят в силу после того как будут одобрены не только Путиным, но и всенародным голосованием.