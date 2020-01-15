Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента

Президент России Владимир Путин

Смотреть комментарии

Президент России Владимир Путин предложил передать Государственной думе часть полномочий главы государства. Парламент получит право утверждать кандидатуру премьер-министра, всех вице-премьеров и федеральных министров.

Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь права их отклонить. Путин подчеркнул, что за главой государства останется возможность отстранять премьер-министра и других чиновников в случае утраты доверия. За президентом останется право на руководством вооруженными силами.

Путин также предложил обсудить исключение слова "подряд" в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. По словам главы государства, он не считает это принципиальным изменением и не против.

Дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG