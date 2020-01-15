Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента

Президент России Владимир Путин предложил передать Государственной думе часть полномочий главы государства. Парламент получит право утверждать кандидатуру премьер-министра, всех вице-премьеров и федеральных министров.

Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь права их отклонить. Путин подчеркнул, что за главой государства останется возможность отстранять премьер-министра и других чиновников в случае утраты доверия. За президентом останется право на руководством вооруженными силами.

Путин также предложил обсудить исключение слова "подряд" в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. По словам главы государства, он не считает это принципиальным изменением и не против.

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