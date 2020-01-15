Суд взыскал с оппозиционеров 2,4 млн рублей по иску прокуратуры

Черемушкинский районный суд Москвы взыскал с организаторов протестных акций в Москве, которые прошли 27 июля и 3 августа прошлого года, 2 миллиона 368 тысяч рублей, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Исковые требования ведомства удовлетворены в полном объёме.

С восьми ответчиков, среди которых глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, директор фонда Иван Жданов, сотрудники ФБК Любовь Соболь, Георгий Албуров, Иван Жданов и Владимир Милов, муниципальный депутат Илья Яшин, а также Александра Соловьёв и Олег Степанов, суд взыскал 1 миллион 261 тысячу рублей. Ещё миллион и 107 тысяч должны будут заплатить Соболь и Албуров.

Прокуратура объясняла подачу иска интересами Росгвардии, требовавшей возместить оплату внеурочной работы своих сотрудников и затраты на топливо. Как подсчитало издание "Коммерсант", за указанные в иске траты на бензин можно было бы совершить четыре кругосветных путешествия по экватору.