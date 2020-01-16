В "Единой России" поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера

Государственная дума России сегодня рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства. Накануне её внёс в нижнюю палату российского парламента президент Владимир Путин после того, как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Это произошло после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.

Сегодня утром перед пленарным заседанием Мишустин встречается с фракциями.

Фракция "Единой России", обладающей большинством в Госдуме, единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. Об этом сообщил журналистам её руководитель Сергей Неверов. На заседании фракции, как передают источники "РИА Новости" и ТАСС, Мишустин сообщил, что в составе кабинета министров будут изменения. Какие именно он не уточнил. В числе своих приоритетов он назвал цифровую экономику и опору на национальные проекты.

Вчера о поддержке Мишустина заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

ЛДПР продолжает обсуждать кандидатуру Мишустина на пост премьера, заявил журналистам глава партии Владимир Жириновский. По его словам, решение будет принято позже.

Кандидатуру Мишустина на заседании в Думе представит полпред президента Гарри Минх. Для одобрения кандидатуры Мишустина надо заручиться поддержкой минимум 226 депутатов.

Если депутаты утвердят Мишустина в должности премьера, то он приступит к формированию нового правительства. До этого временно исполнять обязанности министров будут члены кабинета Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера.