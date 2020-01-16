США и Китай подписали торговое соглашение

США и Китай подписали частичное торгово-экономическое соглашение. Официальная церемония прошла в Белом доме. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.

Документ подразумевает увеличение импорта из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а также сокращение американских пошлин на китайские товары. Соглашение подкреплено положениями по урегулированию торговых споров.

Сделка также затрагивает такие сферы, как защита интеллектуальной собственности, увеличение объема закупок американской промышленности, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, устранение барьеров для американских финансовых услуг, прекращение валютных манипуляций и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем. Также Китай обязуется провести значительные реформы в ряде ключевых областей.

При этом многие экспортные тарифы, установленные между двумя странами во время торговой войны, остаются в силе. Вашингтон намерен сохранить большинство экспортных тарифов, чтобы использовать их на переговорах в будущем как рычаги давления.

Трамп назвал торговое соглашение "исправлением ошибок" и "невероятной сделкой для США", которая приведет к "стабильному миру во всем мире".

Договоренность по поводу так называемой "первой фазы" торгового соглашения была достигнута в середине декабря. Вскоре, как ожидается, начнётся обсуждение по другим пунктам соглашения. В частности, планируется согласовать дальнейшее снижение пошлин и обсудить китайские государственные субсидии.

Торговые споры между Пекином и Вашингтоном продолжаются с начала 2018 года. Вашингтон обвиняет китайские власти в протекционизме и несправедливом ведении бизнеса. Дональд Трамп ранее ввёл дополнительные сборы на китайскую продукцию. Китай предпринял аналогичные шаги.