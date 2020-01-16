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Жительнице Кемерова повысили пенсию на одну копейку

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После объявленного в декабре правительством России увеличения пенсий на 6,6 процента жительница Кемерова Любовь Сидорова получила прибавку в одну копейку. Об этом сообщило издание "Абажур".

По словам Сидоровой, в январе, ей выдали пенсию 8813 рублей 51 копейку, что на копейку больше, чем она получала в прошлом году.

Пенсионерка рассказала, что её стаж работы 30 лет. Она вырастила троих детей. Однако надбавки за это не получает. Предприятие, на котором она работала ликвидировали, а архив сожгли. Сидорова пожаловалась, что за услуги ЖКХ она платит 4 тысячи рублей и ей не хватает денег на самое простое лекарство.

В Пенсионном фонде пояснили, что архив предприятия, на котором работала пенсионерка, не сохранился, поэтому она получает минимальную пенсию по старости. Разницу до прожиточного минимума ей доплачивает государство.

В ноябре 2019 года прожиточный минимум для пенсионеров в Кемеровской области составлял 8337 рублей. Он один из самых низких в стране, отмечает издание.

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