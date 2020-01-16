Парнас: Трамп знал всё о поисках компромата на Байдена

Лев Парнас, бывший деловой партнёр юриста президента США Донадьда Трампа Руди Джулиани, утверждает, что Трамп знал о поиске на Украине информации, которая могла бы скомпрометировать его соперника Джо Байдена, и одобрял этот поиск.

Парнас, уроженец советской Украины, который от имени Джулиани в начале прошлого года вёл переговоры с рядом украинских официальных лиц, сейчас находится в США под следствием по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Накануне - в день, когда контролируемая демократами Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте Трампа в Сенат - он дал интервью телеканалу MSNBC и газете New York Times.

Выдвинутые против президента обвинения связаны с предполагаемым давлением на власти Украины с целью добиться от них расследования деятельности Байдена. Демократы обвиняют Трампа в том, что таким образом он стремился вовлечь иностранное государство в избирательный процесс в США. Президент США ранее заявлял, что добивался расследования против семьи Байдена в интересах страны и с целью борьбы с коррупцией.

Многочисленные свидетели подтверждали, что давление на Киев оказывалось, но ни один пока не подтвердил, что слышал указания искать "компромат" на Байдена лично от Трампа. Парнас также сказал, что лично не говорил с Трампом об этом, но из общения с Джулиани и другими лицами из окружения Трампа и из характера тех поручений, которые ему давались, мог сделать вывод, что президент не только в курсе происходящего, но и одобряет его. “Я готов поклясться жизнью, что Трамп знал всё о том, что Джулиани делает на Украине" - сказал Парнас.

От имени Джулиани Парнас, в частности, поддерживал контакты с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко. Тот взамен на помощь с делом Байдена требовал уволить тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Парнас также вёл переписку с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, нынешним главой Службы безопасности страны Иваном Бакановым и первым помощником президента Зеленского Сергеем Шефиром.

Это следует из документов, предоставленных ранее Парнасом демократам в Конгрессе. Документы были обнародованы в среду. По данным демократов, Джулиани добивался встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить расследование против Байдена и его сына Хантера. При этом Джулиани дал понять, что действует в личных интересах Трампа и с его разрешения.

Парнас также сказал, что сожалеет о том, что доверял Джулиани и Трампу, и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Джулиани назвал Парнаса "лжецом" и заявил, что в своё время, если будет необходимо, опровергнет его заявления.

Американские СМИ отмечают, что публикация новых доказательств по делу об импичменте и интервью Парнаса могут усилить давление на республиканцев, чтобы они пригласили на слушания в Сенате дополнительных свидетелей. Как ожидается, процесс по делу об импичменте Трампа в Сенате начнётся в будущий вторник..