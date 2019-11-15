Йованович в Конгрессе назвала "запугиванием" твит Трампа о ней

Бывший посол США на Украине Мари Йованович заявила, что во время её работы в Киеве часть украинских политиков была против её борьбы с коррупцией. Среди них был якобы бывший прокурор Юрий Луценко. Об этом бывший посол заявила на открытых слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей США. Слушания проходят в рамках расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа.

По словам Йованович, с коррумпированными украинскими политиками сотрудничали "американцы". Из её слов следует, что она имела в виду ряд лиц из окружения президента, в том числе его юриста Руди Джулиани. Вместе они якобы добились того, что её сместили с поста посла США. Йованович также подчеркнула не имела каких-либо прямых или косвенных контактов с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, Хантером Байденом во время работы в Киеве.

Дональд Трамп в твиттере прокомментировал показания бывшего посла. По его словам, где бы Йованович не оказалось, там всё шло плохо. "Она начала в Сомали – что там произошло? Затем перенесемся в Украину, где новый украинский президент неблагоприятно отозвался о ней во время моего второго телефонного разговора с ним. Президент США обладает абсолютным правом назначать послов," - заявил Трамп.

После того, как был опубликован твит президента США, председатель Комитета по разведке Адам Шифф заявил, что возможно Трамп таким образом пытается "запугать свидетеля". Йованович предположила, что это действительно может быть попыткой запугивания.

Открытые слушания в рамках расследования о возможности импичмента президента США Дональда Трампа начались в среду. Тогда показания в Конгрессе давали Уильям Тейлор, возглавивший посольство на Украине после отставки Йованович весной этого года, и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Джордж Кент.

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси накануне заявила, что показания чиновников могут свидетельствовать о том, что президент виновен во взяточничестве. Так она охарактеризовала утверждения, что Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока власти этой страны не начнут расследования, которые могут нанести ущерб его политическим оппонентам – прежде всего бывшему вице-президенту Джо Байдену.

Взяточничество в конституции прямо названо преступлением, совершение которого может служить основанием для импичмента. Ранее демократы характеризовали действия Трампа как злоупотребление властью.