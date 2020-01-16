Обвиняемому в угрозах судье Криворучко Вересову назначили штраф

Мещанский суд Москвы назначил штраф в 160 тысяч рублей Алексею Вересову, обвиняемому по делу об угрозах судье. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Прокуратура просила оштрафовать Вересова на 170 тысяч рублей. Суд, учитывая срок содержания Вересова в СИЗО, смягчил наказание.

Вересова обвинили в угрозах убийством или причинении тяжкого вреда здоровью судье Тверского суда Алексею Криворучко из-за комментария в соцсети. Незадолго до этого Криворучко приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии по "московскому делу" (впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание до года условного заключения).

О задержании 46-летнего жителя удмуртского села Алексея Вересова стало известно вечером 11 ноября . В Удмуртии у обвиняемого прошли обыски, после чего его увезли в Москву, обвинили в публичных призывах к экстремизму и отправили в СИЗО. В конце декабря обвинение Вересову переквалифицировали на угрозы судье, а меру пресечения изменили на подписку о невыезде

Вересов признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела.

Кроме Алексея Вересова, в угрозах судьям, выносившим решения по "московскому делу", обвиняли ещё троих человек. Евгению Ерзунову, написавшему твит про Криворучко, после признания вины назначили штраф 110 тысяч рублей. Дело против Сергея Половца, который ретвитнул пост про Криворучко с комментарием Ерзунова, прекратили.

Ещё одиного обвиняемого — Михаила Квасова — отправили на психолого-психиатрическую судебную экспертизу.