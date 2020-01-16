Активистка движения "Левое сопротивление" Дарья Полюдова проходит по уголовным делам о призывах к сепаратизму и терроризму. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на мать активистки – Татьяну Полюдову.

В каком статусе находится Полюдова и в связи с чем открыты дела, неизвестно. "Адвоката пока нет, вчера не впустили. Сейчас она в СИЗО-6", — уточнила Татьяна Полюдова. Накануне в квартире активистки прошли обыски.

По данным издания, обыск прошёл и у журналистки "Градус ТВ" Ольги Сапроновой. Позднее сотрудники ФСБ увезли её на допрос. У журналистки и её адвоката взяли подписку о неразглашении.

Также 15 января в рамках дела Полюдовой был задержан и допрошен активист Кирилл Котов, пишет "МБХ медиа". С него также взяли подписку о неразглашении.

Дарья Полюдова провела два года в колонии-поселении за попытку организовать "марш за федерализацию Кубани". На свободу она вышла в октябре 2017 года. Правозащитный центр "Мемориал" включил Дарью Полюдову в список российских политзаключенных.

12 декабря 2019 года в Москве были задержаны несколько оппозиционных активистов. Они собирались вывесить баннер с надписью "Путин похоронил Конституцию". Среди задержанных были Дарья Полюдова, Кирилл Котов, Николай Игроков, Сергей Гуреев, а также журналист Юрий Тимофеев.

В сентябре прошлого года суд в Томске арестовал активистку на 10 суток после пикета с предложением бойкотировать выборы.