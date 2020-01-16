Лавров - за приоритет Конституции над международным правом

Исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя в четверг слова президента Владимира Путина о необходимости внести в Конституцию поправки о её приоритете над международным правом, заявил, что это не уникальная ситуация. "Как вы знаете, у нас и сейчас есть разъяснения Конституционного суда о том, что Конституция у нас является приоритетной правовой нормой. Подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе в Германии, в частности, в Великобритании", — сказал Лавров.

Все наши обязательства, которые мы добровольно подписываем, которые ратифицируются нашим парламентом, избранниками народа и становятся частью нашей законодательной базы, мы все их выполняем", — подчеркнул Лавров.

Мировая практика

В послании федеральному собранию Владимир Путин предложил закрепить приоритет Конституции перед международными договорами, чтобы “прямо гарантировать приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве”. “Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции”, — добавил Путин. На встрече с членами рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Путин сказал, что Россия не уклоняется от приоритета международного права, но "главное, чтобы оно не противоречило Конституции".

Сейчас четкий приоритет международного права закреплен в первую очередь у стран, являющихся членами Европейского союза, и именно в части права этого объединения. В Германии соглашения, требующие ратификации парламентом, рассматриваются как равные национальному праву. Во Франции закреплен приоритет международных соглашений при условии, что другие их участники также придерживаются записанных условий, однако вопрос о приоритете над конституцией страны остается дискуссионным: Конституционный и Верховный суды рассматривают конституцию как имеющую приоритет над международным правом, однако в случае расхождений с правом ЕС конституция страны должна быть изменена.

Основным следствием закрепления приоритета Конституции, по оценке экспертов, может стать отказ от исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. "Это и сейчас не так сложно, но у тех, для кого ЕСПЧ является последней надеждой, не будет сильного аргумента, а государству не надо будет притворяться", — считает старший партнер КА Pen & Paper, бывший член Совета Федерации Константин Добрынин. "ЕСПЧ в среде российских юристов называется "пятой инстанцией правосудия", и это очень не нравится нашим властям. При этом уже есть постановление №27-П от 6 декабря 2013 года, по которому Конституционный суд может разрешить вопрос о применимости законодательных норм, которые препятствуют исполнению постановления ЕСПЧ, но не были ранее признаны неконституционными. Поэтому сегодняшние декларации в первую очередь касаются политики внутренней, а уж только потом внешней".

Дискуссия о приоритете права

В 2015 году председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что международное право имеет приоритет над национальным, но если в каком-либо конкретном случае Конституция лучше защищает баланс интересов, то приоритет будет отдан ей: "Россия добровольно возлагает на себя обязательства, перечисленные в этих международных документах, и оставляет за собой прав окончательных решений в соответствии с Конституцией в случае спорных моментов и правовых коллизий", — сказал Зорькин.

Он подчеркнул, что помнит про статью 15 Конституции, в которой установлен приоритет международного права над национальным. Но нормы международных договоров, в том числе Европейской конвенции по правам человека, “слишком абстрактны”, отметил Зорькин. А те, которые ее применяют, должны задумываться “о социальной почве национального права”.

Тогда же глава правительства Дмитрий Медведев предлагал проработать механизм исполнения решений международных судов, чтобы не допускать их политизации. Премьер заявил о необходимости внести изменения в Гражданско-процессуальный кодекс и уточнить, как должны исполняться решения международных судов.До этого министр юстиции Александр Коновалов заявил журналистам, что Россия постарается не допустить исполнения решения Гаагского третейского арбитражного суда по делу акционеров ЮКОСа.

В июле 2014 года Гаагский суд частично удовлетворил иск Group Menatep Limited (GML) и постановил взыскать с российской стороны $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Это решение было оспорено.

15-я статья конституции о приоритете международного права входит в число так называемых неизменяемых статей - их нельзя изменить без созыва особого Конституционного собрания. Пока неясно, как будут выглядеть предложенные Путиным поправки. Сам Путин в четверг заявил, что Россия не уклоняется от приоритета международного права, "главное, чтобы оно не противоречило Конституции".

Экс-глава Совета по правам человека при президенте, ныне профессор Высшей школы экономики Михаил Федотов считает, что уже сейчас российская правовая система предполагает приоритет Конституции над международным правом - и, получается, никакие поправки не нужны. "Этот тезис о верховенстве международного права над Конституцией, мягко говоря, не очень соответствует самой Конституции. Это такой миф. Давайте откроем Конституцию. В статье 15 часть 1 говорится: „Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу“. Часть 4 гласит: „Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы“. Отлично. Значит, они входят в правовую систему. В правовой системе кто обладает высшей юридической силой? Конституция, по пункту 1", — заявил Федотов в эфире “Эха Москвы”. Он утверждает, что часть 4 статьи 15 Конституции устанавливает приоритет международных договоров РФ над правилами, которые предусмотрены российскими законами, однако речь идет именно о законах, а не о Конституции.