Зачем Владимир Путин меняет Конституцию?

В своем послании 2020 года президент РФ Владимир Путин поставил вопрос о масштабной политической реформе, которая, по его словам, якобы "не затрагивает основ Конституции". Поправки по его идее будут вынесены на "всенародное голосование".

Президент РФ Путин предложил "доверить Госдуме" утверждение председателя правительства РФ, предложенных им вице-премьеров и федеральных министров. Президент не вправе не утвердить решение Думы. Впрочем, президент будет вправе их всех уволить в случае потери доверия.

Назначение президентом глав силовых ведомств и прокуроров регионов будет проводиться после "консультаций с Советом Федерации". СФ будет иметь возможность инициировать отстранение от должности членов Конституционного и Верховного Судов. Конституционный суд получит право (по запросу президента) проверять законопроекты на соответствие Основному закону до их подписания главой государства и проверять не только законы, но и иные акты.

В Конституции будет закреплено существование Государственного Совета. Муниципалитеты явно включают в "вертикаль". Что еще должно означать заявление о необходимости закрепить "единую систему публичной власти, включающую в себя органы государственной власти и местного самоуправления"? Хотя при том "полномочия МСУ "должны быть укреплены и расширены".

Все высшие чиновники России и судьи не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительства в другой стране. А кандидат в президенты РФ - никогда за всю свою жизнь не иметь ни того, ни другого, да еще и непрерывно проживать 25-лет в России.

Следующий президент, возможно, сможет занимать свой пост только 2 срока. Путин предложил "обсудить" возможность убрать слово "подряд" из соответствующей статьи, он не против. Но как еще народ скажет...

Конституцию сделают приоритетной по отношению к международным договорам и принципам международного права: они могут действовать ране лишь тогда, когда ей не противоречат. Страна, где в Конституцию вносятся принципы изоляционизма будет другой. Какой?

В пакете Путина есть ряд популистских поправок: в Основном законе запишут, что минимальная зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума, а пенсии должны индексироваться.

На этом фоне плебисцитарного переворота, готовящего поле для транзита власти, уходят в тень конкретные социальные посулы Кремля. Выплаты увеличенного материнского капитала продлили до конца 2026 года. Всех школьников 1-4 классов к 2012 году обещали обеспечить бесплатным горячим питанием. С 1 сентября 2020 г. появится федеральная доплата классным руководителям в 5000 рублей. Будут больше заниматься образованием и медициной, увеличивая ассигнования. Много других обещаний всего хорошего 15 января дано Путиным.

Срочное изменение Конституции перед выборами в Госдуму - это переворот в государстве или государственный переворот? Какой станет политическая система России. Зачем Путину понадобилось "всенародное голосование", а не конституционный референдум? Ради сохранения у себя всей полноты власти на ином посту после 2024 года Путин становится архитектором новой "системы РФ"? И какую роль он себе отвел: премьера, президента, главы влиятельного нового Госсовета?

Обсуждают экономист Евгений Гонтмахер, политик Владимир Рыжков, юрист Елена Лукьянова.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 15 января в 19:05