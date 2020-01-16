Путин выбрал хоккеиста. Эфир в 19:05

Ротенберг, Тимченко, Шойгу, Нарышкин и пр. - вот хоккейная "команда" друзей Владимира Путина, в которой вращается новый премьер России Михаил Мишустин. И это не считая самого президента, который тоже играет в хоккей. Что включает в себя понятие "свой" в современной России? О переменах в правящей элите - лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, ведущий "Дождя" Михаил Фишман, экс-премьер правительства РФ Михаил Касьянов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Как вы думаете, чем Мишустин заслужил доверие Путина? Звоните нам в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12