Якутскому шаману вернули меч и не стали возбуждать уголовное дело

В Якутии Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти на шамана Александра Габышева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. По его словам, следователи не нашли в действиях Габышева состава преступления и вернули ему меч.
Прянишников отметил, что проверку в отношении Габышева проводили после инцидента, который произошел во время задержания шамана полицейскими в декабре прошлого года. Тогда сотрудники полиции остановили его во время нового похода в Москву. Активист шел в Кремль для "изгнания Путина". Сотрудники МВД обвинили Габышева в неповиновении полиции. По их версии, когда они пытались вручить ему повестку на допрос к следователю, он отказался в ней расписываться, вытащил меч и якобы размахивая им порвал форму одного из полицейских.
В декабре суд уже оштрафовал Габышева за порванную куртку полицейского на одну тысячу рублей, а Следственный комитет решил провести проверку. В документах ведомства отмечается, что "наличия умысла, направленного на применение насилия в отношении представителя власти, у Габышева не установлено".
Правозащитник также сообщил, что по статье "призывы к осуществлению экстремистской деятельности" обвинение Габышеву также пока не предъявлено. По закону это значит, что мера пресечения в виде подписки о невыезде снята.
Ранее Габышев объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном".
- В марте 2019 года шаман Александр Габышев объявил о походе из Якутска в Москву. Тогда он заявлял, что президент России Владимир Путин является "порождением тёмных сил" и изгнать его под силу только такому шаману, как он. Габышев прошёл около 3 тысяч километров и привлёк по пути множество сторонников, но в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники ФСБ и отправили обратно в Якутск. Шамана поместили в психоневрологический диспансер и признали невменяемым.
- Позже на Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В сентябре Габышева выпустили под подписку о невыезде.
- В декабре шаман попытался возобновить поход в Москву, но его снова задержали. Следствие не предъявило Габышеву никаких обвинений, после чего с него сняли подписку о невыезде. Сотрудник ФСБ взял с шамана обязательство о явке к следователю по необходимости.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
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