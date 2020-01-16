Якутскому шаману вернули меч и не стали возбуждать уголовное дело

В Якутии Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти на шамана Александра Габышева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. По его словам, следователи не нашли в действиях Габышева состава преступления и вернули ему меч.

Прянишников отметил, что проверку в отношении Габышева проводили после инцидента, который произошел во время задержания шамана полицейскими в декабре прошлого года. Тогда сотрудники полиции остановили его во время нового похода в Москву. Активист шел в Кремль для "изгнания Путина". Сотрудники МВД обвинили Габышева в неповиновении полиции. По их версии, когда они пытались вручить ему повестку на допрос к следователю, он отказался в ней расписываться, вытащил меч и якобы размахивая им порвал форму одного из полицейских.

В декабре суд уже оштрафовал Габышева за порванную куртку полицейского на одну тысячу рублей, а Следственный комитет решил провести проверку. В документах ведомства отмечается, что "наличия умысла, направленного на применение насилия в отношении представителя власти, у Габышева не установлено".

Правозащитник также сообщил, что по статье "призывы к осуществлению экстремистской деятельности" обвинение Габышеву также пока не предъявлено. По закону это значит, что мера пресечения в виде подписки о невыезде снята.

Ранее Габышев объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном".