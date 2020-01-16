Богатейшая женщина Африки хочет бороться за пост президента Анголы

Богатейшая женщина Африки и обладатель российского гражданства Изабель душ Сантуш допустила, что сможет баллотироваться на пост президента Анголы. Об этом она рассказала в интервью Би-би-си. Позднее в разговоре с португальским телеканалом душ Сантуш отметила, что, возможно, примет участие в выборах уже в 2022 году.

Изабель – старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, правившего страной 38 лет. Она занимает восьмое место в десятке самых богатых людей Африки по версии журнала Forbes, став первой женщиной-миллиардером на континенте. Она владеет долями в крупнейших ангольских компаниях и активами в Португалии. Состояние душ Сантуш составляет более двух миллиардов долларов.

В 2017 году новый президент Анголы уволил её с поста главы государственной нефтяной компании Sonangol в рамках борьбы с коррупцией. 31 декабря 2019 года суд в Анголе личные счета душ Сантуш и её супруга. Как утверждает Генпрокуратура Анголы, в результате сделок с их участием государство потеряло более одного миллиардов долларов.

Душ Сандтуш живёт в Объединённых Арабских Эмиратах. Она является гражданкой России по рождению. Мать душ Сантуш – уроженка Пензы.