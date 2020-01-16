Украинская делегация вернётся к работе в ПАСЕ

Верховная рада Украины проголосовала за возвращение делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы с января 2020 года. Об этом в фейсбуке сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько. "Мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину", - написала она.

Украина не стала направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году после того, как организация восстановила членство России, приостановленное после аннексии Крыма. В ответ Москва с 2017 года прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.

После восстановления прав российской делегации Россия приступила к выплатам взносов.