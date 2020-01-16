Россиянин Винник обратился из тюрьмы в Греции к правозащитникам

Россиянин Александр Винник, с 2017 года находящийся в греческой тюрьме, обратился к правозащитникам с просьбой вмешаться в его дело. Об этом пишут ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на заявление Винника, распространённое адвокатами.

Россиянин пишет, что его держат в тюрьме без предъявления обвинений. Он также заявил, что его подвергают пыткам и оказывают психологическое давление. По словам Винника, последний раз его выводили на прогулку 31 декабря.

Александр Винник – бывший оператор платформы биткоинов. В июле 2017 года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в отмывании и махинациях с криптовалютой на сумму от четырёх до девяти миллиардов долларов. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Экстрадиции Винника с июня 2018 года добивалась и Франция. Там россиянина обвиняют во взломе электронной почты нескольких тысяч человек и вымогательстве у них денег.

Сам Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием. Он признался российским властям в хакерских атаках и отмывании денег.

Ранее Минюст Греции принял решение о последовательной экстрадиции Винника во Францию, США и Россию. Защита просила дать минимум 60 дней для предоставления дополнительных документов. Власти в ответ заявили, что не могут удовлетворить просьбу адвокатов, так как 26 января истекает максимальный 30-месячный срок содержания россиянина в предварительном заключении.