Обвинения по делу об импичменте Трампа представлены в Сенате

Обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США. Формальное судебное разбирательство начнётся во вторник, 21 января.

Сегодня к присяге был приведён глава Верховного суда Джон Робертс. Он будет председательствовать на судебном процессе по делу об импичменте. Присягу также приняли 100 сенаторов. Им предстоит выяснить, виновен ли Трамп в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Сенаторы выступят в качестве присяжных по этому делу, в роли обвинителей будут выступать представители конгрессменов. Ранее они проголосовали за передачу дела об импичменте в Сенат.

Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Никто из республиканцев не поддержал обвинение в Конгрессе. Аналитики полагают, что Трамп будет оправдан.