Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Это случилось спустя два дня после анонимной публикации в интернете аудиозаписи его разговора, в котором он заявляет, что президент страны Владимир Зеленский не разбирается в экономике.
"Я пришёл на должность – выполнять программу президента, – написал Гончарук в своём фейсбуке. – Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент".
По словам Гончарука, опубликованные аудиозаписи – это смонтированные фрагменты записей совещаний правительства. В их публикации Гончарук обвинил противников реформ в стране.
В Офисе президента Украины подтвердили получение прошения Гончарука об отставке. Президент Зеленский сейчас рассматривает заявление, говорится в сообщении.
Накануне ряд украинских СМИ сообщили о том, что после публикации "прослушек" Гончарук написал заявление об отставке. Ещё вчера, однако, премьер этого не подтверждал – он заявлял, что врагам премьера и его соратников не удастся их "испугать", и пообещал продолжить работу над тем, чтобы "перезагрузить страну, сломать старую систему".
- Аудиозаписи были опубликованы в среду на YouTube-канале "Как обмануть президента". Подлинность записей не подтверждена, их источник не известен. Государственная служба охраны заявляет, что не причастна к прослушиванию премьера.
- Голоса на записи похожи голоса Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, министра финансов Оксаны Маркаровой и ряда других чиновников. Утверждается, что записи были сделаны во время совещания в декабре. Все участники говорят на русском языке. Предположительно Гончарук на записи, в частности, признается, что "полный профан в экономике", а о президенте Зеленском говорит, что у него "очень примитивное понимание экономических процессов".
- Алексей Гончарук возглавил правительство после выборов в Верховную раду в прошлом году, победу на которых одержала партия Зеленского "Слуга народа". По образованию он юрист и специалист по госуправлению. В 35 лет он стал самым молодым премьером в истории Украины.
- В случае, если отставка Гончарука будет принята президентом, кандидатуру нового премьера должна будет предложить Верховная рада. Там у партии Зеленского "Слуга народа" большинство. Многие украинские комментаторы, однако, пишут о разногласиях во фракции, иногда не позволяющих принимать важные решения.
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