Семье премьер-министра России Михаила Мишустина принадлежит земля в Подмосковье и пять домов общей стоимостью больше полутора миллиардов рублей, выяснили "Открытые медиа". Площадь земельных участков в пять раз больше, чем задекларировал чиновник, а общая стоимость недвижимости больше, чем задекларированный доход семьи чиновника с 2010 года.

Недвижимость находится в элитном подмосковном посёлке на Николиной горе на западе области. Там у семьи премьер-министра 2,6 гектара земли и пять жилых домов общей площадью 2456 квадратных метров. Официально они большей частью зарегистрированы на Российскую Федерацию, так семьи высокопоставленных чиновников скрывают свою недвижимость. Однако до этого участки принадлежали отцу Мишустина, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на данные Росреестра.

С 2010 года, когда чиновник возглавил Налоговую службу, он задекларировал 213 миллионов рублей дохода, а его жена – 790 миллионов рублей. Накануне Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального призвал Мишустина объяснить, каким образом его супруга заработала эти деньги.