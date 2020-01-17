ЕСПЧ признал нарушением отказы согласовать ЛГБТ-акции в 76 городах

Европейский суд по правам человека постановил, что администрации 76 российских городов нарушили положения международной Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запретив акции ЛГБТ-активистов, сообщает телеграм-канал "Апология протеста".
ЕСПЧ рассмотрел жалобы ЛГБТ-активистов из разных российских городов и попросил правительство России объяснить, почему местные власти запретили проводить там гей-парады. В итоге суд признал нарушение чиновникам прав, гарантированных статьями 11 (свобода собраний), 13 (отсутствие эффективных средств правовой защиты) и 14 (запрет дискриминации) Конвенции. ЕСПЧ отказал заявителям в компенсации морального вреда, отметив, что достаточной компенсацией является сам факт признания нарушения.
При этом Европейский суд признал неприемлемыми жалобы активиста Николая Алексеева, ранее проявившего неуважение к ЕСПЧ. Конфликт начался после того, как суд не удовлетворил требования активиста о компенсации морального вреда - Алексеев начал оскорблять в соцсетях ЕСПЧ и судей, принявших решение. Об оскорблениях и "злоупотреблении правом" Алексеевым в ЕСПЧ сообщил уполномоченный России при суде. В результате этого скандала суд не стал рассматривать одну из 77 поданных жалоб - она была направлена Алексеевым.
- Летом 2019 года власти свыше 70 российских регионов отказали ЛГБТ-активистам в проведение гей-парадов. Большинство муниципальных чиновников ссылались на федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", а также на региональные запреты на публичные мероприятия у зданий госучреждений (в ноябре 2019 года Конституционный суд России признал подобные запреты незаконными).
- Акции были запрещены в частности в таких городах, как Москва, Архангельск, Казань, Южно-Сахалинск, Самара, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Якутск, Санкт-Петербург - вплоть до небольших городов, таких как Кимры и Калязин.
- Президент России Владимир Путин накануне заявил, что Европейский суд по правам человека нередко принимает "явно неправовые решения" в отношении России. По словам главы государства, он уже давно наблюдает, что "у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны". Такие заявления Путин сделал в ходе встречи с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны, в том числе о приоритете Конституции над международными договорами.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.