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Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Гончарука

Алексей Гончарук

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Президент Украины Владимир Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Глава государства заявил, что решил дать шанс главе правительства и его коллегам, если они "решат некоторые задачи, которые сегодня очень важны и очень волнуют общество". Об этом сообщается на сайте президента Украины. Президент добавил, что сейчас не то время, чтобы "расшатывать государство экономически и политически".

Ранее Гончарук написал заявление об отставке. Это случилось спустя два дня после анонимной публикации в интернете аудиозаписи его разговора, в котором он заявляет, что Зеленский не разбирается в экономике.

По конституции Украины, решение об отставке премьера принимает Верховная рада. Однако Гончарук направил своё заявление Зеленскому, чтобы именно президент принял решение о том, передавать его в Раду или нет.

Гончарук заявил, что аудиозаписи смонтированы из фрагментов записей совещаний правительства. В их публикации премьер-министр обвинил противников реформ в стране. Зеленский потребовал в двухнедельный срок установить причастных к записи разговоров Гончарука и других чиновников. Он также потребовал принять меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

  • Аудиозаписи были опубликованы в среду на YouTube-канале "Как обмануть президента". Подлинность записей не подтверждена, их источник не известен. Государственная служба охраны заявляет, что не причастна к прослушиванию премьера.​
  • Гончарук возглавил правительство после выборов в Верховную раду в прошлом году, на которых победила партия Зеленского "Слуга народа".

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