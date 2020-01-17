Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Глава государства заявил, что решил дать шанс главе правительства и его коллегам, если они "решат некоторые задачи, которые сегодня очень важны и очень волнуют общество". Об этом сообщается на сайте президента Украины. Президент добавил, что сейчас не то время, чтобы "расшатывать государство экономически и политически".

Ранее Гончарук написал заявление об отставке. Это случилось спустя два дня после анонимной публикации в интернете аудиозаписи его разговора, в котором он заявляет, что Зеленский не разбирается в экономике.

По конституции Украины, решение об отставке премьера принимает Верховная рада. Однако Гончарук направил своё заявление Зеленскому, чтобы именно президент принял решение о том, передавать его в Раду или нет.

Гончарук заявил, что аудиозаписи смонтированы из фрагментов записей совещаний правительства. В их публикации премьер-министр обвинил противников реформ в стране. Зеленский потребовал в двухнедельный срок установить причастных к записи разговоров Гончарука и других чиновников. Он также потребовал принять меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.