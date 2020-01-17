Глава МВД Республики Коми арестован на два месяца по делу о взятке

Суд в Сыктывкаре в пятницу арестовал на два месяца главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Половников в июле 2017 года получил взятку в размере 25 миллионов рублей. Других подробностей по данному делу нет. Обвиняемый утверждает, что его оговорили. Защита намерена обжаловать решение об аресте. Половников был задержан в четверг сотрудниками правоохранительных органов.

Виктор Половников с 2001 по 2008 год возглавлял управление МВД по Кургану. После этого его назначили заместителем начальника управления внутренних дел Курганской области по экономической безопасности.

С ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Он возглавил МВД по Республике Коми в 2015 году.

В 2018 году Половников указал в декларации, что заработал 2 миллиона 894 тысяч рублей.