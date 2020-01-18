Бывшие спецпрокуроры в деле об импичменте 42 президента США Билла Клинтона будут защищать от импичмента 45 президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

73-летний Кеннет Стар и 59-летний Роберт Рэй присоединились к команде юристов, защищающих Трампа. Вместе с ними к команде присоединился 81-летний адвокат Алан Дершовиц, среди клиентов которого — голливудский продюссер Харви Вайнштейн, обвинявшийся в изнасиловании боксёр Майк Тайсон, и американский футболист О. Джей Симпсон, который обвинялся в убийстве жены.

Возглавят защиту Трампа юрист Белого дома Пэт Сиполоне и личный адвокат Трампа Джей Секулоу. К ним также присоединится бывшая генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди.

Рассмотрение дела действующего президента США начнётся в Сенате во вторник, 21 января. Сенаторы и Верховный судья США Джон Робертс уже приведены к присяге. Им предстоит ответить на вопрос, виновен ли Дональд Трамп в злоупотреблении властью и в препятствовании работы Конгресса. В случае положительного ответа, президент может быть отрешён от своего поста.

Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Никто из республиканцев не поддержал обвинение в Конгрессе. Аналитики полагают, что Трамп будет оправдан.

Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Клинтона обвиняли в лжесвидетельствовали и воспрепятствовании правосудию после того, как его уличили в сексуальной связи со стажёркой Белого Дома Моникой Левински. Левински прокомментировала назначение обвинителей против Клинтона в защиту Трампа в своём твиттере.

Вот это настоящее "вы что, смеётесь?" Ну и денёк, — написала она.